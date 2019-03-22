Malatya'da zeminler bakıma alındı

Evkur Yeni Malatyaspor'un maçlarını oynadığı Yeni Malatya Stadyumu ve antrenmanlarını yaptığı Nurettin Soykan Tesisleri'nin zemini lige verilen milli arada bakıma alındı.

Kış şartlarının sert geçtiği Malatya'da zemini soğuktan zarar gören Yeni Malatya Stadyumu ve takımda yaşanan sakatlıkların nedeni olarak sert zemini gösterilen antrenman sahası 15 günlük bakıma alındı.

Özellikle kale alanı içerisinde bozulmalar meydana gelen stat zeminde havalandırma, gübreleme ve çim ekimi çalışmaları yapılıyor.

“TFF yetkilileri kulübü arayıp teşekkür etti”

Çalışmalarla ilgili bilgi veren Yeni Malatya Stadyumu Müdürü Cem Eren, “Ankaragücü maçından önce TFF yetkilileri, Mart ayının 14'ünde çim kalite denetimi için gelmişlerdi. Yapılan denetimlerde, ne köklerimizde ne de çimlerimizde sıkıntı olmadığı görüldü. Çimlerde yüzde 80 sıklık varmış. Sadece problemimiz güney kale önüydü. O bölgeyi yaptık bitirdik. TFF yetkililerine fotoğraflarını attık, kendileri de kısa sürede bu işi yaptığımızdan dolayı kulübümüze teşekkür ettiler. Tabi bunları yapmakla bitmiyor. Milli takım arasına kadar gereken ilaçlamalar, gübrelememiz, tohum ekmemiz ve biçmemiz devam edecek. Orduzu Pınarbaşı'ndaki antrenman sahamızın da bakımı, takım milli aradan gelene kadar devam edecek. İnşallah takım geldiği zaman mevsim itibariyle zemin kendine gelmiş olacak” diye konuştu.