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Malatya'da zincirleme kaza: 2 yaralı

Malatya’da alt geçitte meydana gelen ve 3 aracın karıştığı trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Malatya'da alt geçitte meydana gelen ve 3 aracın karıştığı trafik kazasında 2 kişi yaralandı.


Edinilen bilgilere göre, Çevre Yolu Adliye Kavşağı mevkiinde bulunan alt geçitte Elazığ istikametine seyir halinde olan 3 araç kazaya karıştı. Kazada 2 kişi yaralandı. İhbar üzerine, olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.


Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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