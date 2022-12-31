İhlas Haber Ajansı

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Malatya'daki çifte cinayete: 2 tutuklama

Malatya’nın Yeşilyurt ilçesinde çıkan silahlı kavgada 2 kişiyi silahla vurarak öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan 2 zanlı tutuklanırken, soruşturmaya gizlilik kararı getirildi.

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde çıkan silahlı kavgada 2 kişiyi silahla vurarak öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan 2 zanlı tutuklanırken, soruşturmaya gizlilik kararı getirildi.


Yeşilyurt ilçesine bağlı Çavuşoğlu Mahallesi'nde dün gece saatlerinde yaşanan silahlı kavgada aralarında husumet bulunan M.T.'nin silahında çıkan kurşunların hedefi olan Kemal Aksüt ile Ahmet Şentürk yaralanırken, 2 şahıs da kaldırıldıkları hastanede kurtarılamayarak hayatını kaybetmiş olay sonrası gözaltına alınan M.T. ile arkadaşı A.Ş. polis merkezindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilmişti.


M.T. ile A.Ş. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilirken, savcılık kararıyla soruşturmaya gizlilik kararı getirildiği öğrenildi.

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