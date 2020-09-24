Malatya'daki cinayet soruşturmasında 1 tutuklama

Malatya'da 1 kişinin silahla vurularak öldürülmesi olayına karıştığı belirlenen bir kişi tutuklandı.

Edinilen bilgilere göre, dün gece yarısı Aslanbey Mahallesi'nde aralarında daha önceden husumet bulunduğu ileri sürülen Arafat Y. ile Burak D. karşılaştıkları Elif Sokak içerisinde tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine taraflar birbirlerini silahla ateş ederek yaraladı. Yaralılar, Malatya Turgut Özal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alınırken, durumu ağır olan Arafat Y. burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Olayla ilgili olarak detaylı inceleme başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri olaya karıştığı değerlendiren V.D.'yi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edilen V.D. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Öte yandan, olayda yaralanarak hastaneye kaldırılan Burak D.'nin ise hastanedeki tedavisinin sürdüğü öğrenildi.