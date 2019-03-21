Malatya'daki depremlerde 8 evde hasar meydana geldi

Malatya'nın Arguvan ilçesinde sabah saatlerinde yaşanan 4,1 ve 3.9 büyüklüklerindeki depremler sonrası ekipler incelemelerini sürdürüyor. Vali Aydın Baruş, kendilerine verilen bilgilere göre ilk tespitlerde 4 mahallede 8 evde hafif derecede çatlakların oluştuğunu söyledi.

Arguvan Kaymakamı Abdullah Şahin ise depremler sonrası bölgede inceleme yaparak yetkililerden bilgi aldı. Can ve mal kaybının yaşanmadığını belirten Şahin, “Bazı evlerde küçük çaplı çatlaklar mevcut. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yetkilileri tarafından mahallelerde incelemeler devam etmektedir” ifadelerine yer verdi.