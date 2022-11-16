Malatya'daki "Girdap" operasyonunda 4 gözaltı

Malatya'da, Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Başkanlığı koordinasyonunda, nitelikli dolandırıcılık ve mali suç gruplarına yönelik düzenlenen 'Girdap' operasyonunda 4 zanlı gözaltına alındı.

Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Başkanlığı koordinasyonunda, aralarında Malatya'nın da bulunduğu 50 ilde, nitelikli dolandırıcılık ve mali suç gruplarına yönelik 'Girdap' operasyonu düzenlendi. Operasyon çerçevesinde, hileli ve usulsüz yolla engelli sağlık raporu aldırdığı tespit edilen 2 zanlı ile birlikte 4 kişi gözaltına alındı. Adreslerine yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ele geçirilen zanlıların polis merkezindeki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.