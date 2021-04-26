İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Malatya'daki iki grubun silahlı kavgasına 4 tutuklama

Malatya’da husumetli iki grubun silahlı kavgasında gözaltına alınan 9 kişiden 4’ü tutuklandı.

Malatya'da husumetli iki grubun silahlı kavgasında gözaltına alınan 9 kişiden 4'ü tutuklandı.


Edinilen bilgilere göre, iki gün önce Yeşilyurt ilçesine bağlı Özalper Mahallesi'nda husumetli iki grup arasında silahlı kavga çıkmış, kavgada 9 kişi gözaltına alınmıştı.


Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye mevcutlu olarak sevk edilen 6 kişiden 4'ünün tutuklandığı 1 kişinin savcılıkca diğer şüphelinin ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı öğrenildi.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.