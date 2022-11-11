İhlas Haber Ajansı

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Malatya'daki kazalar KGYS kameralarına yansıdı

Malatya’da, dikkatsizlik ve kural ihlali nedeniyle meydana gelen 4 ayrı kaza, Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarına yansıdı.

Malatya'da, dikkatsizlik ve kural ihlali nedeniyle meydana gelen 4 ayrı kaza, Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarına yansıdı.


Emniyet Genel Müdürlüğü, aralarında Malatya'nın da bulunduğu bazı kentlerde meydana gelen ve Kent Güvenlik Sistemi kameralarına yansıyan kaza görüntülerini paylaştı. Malatya'daki dört kazanın yer aldığı görüntüler, 'Biraz daha dikkatli olsalardı, bu kazalar olmayabilirdi' notuyla paylaşıldı.


İnternet sitesinde yer alan görüntülerde, kazaların aşırı hız, dikkatsizlik ve tedbirsizlik sonucu meydana geldiği görülüyor.

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