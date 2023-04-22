İhlas Haber Ajansı

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Malatya'daki konteyner yangını ucuz atlatıldı

Malatya’da depremzedelerin kaldığı bir konteyner kente yangın çıktı.

Malatya'da depremzedelerin kaldığı bir konteyner kente yangın çıktı. Yaralananın olmadığı yangında konteyner kullanılmaz hale geldi.


Olay, saat 20.45 sıralarında Malatya İnönü Üniversitesi Teknopark bahçesinde bulunan konteyner kentte meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, M.T.'ye ait konteynerden ısıtıcıdan kaynaklanan yangın çıktı. Yangın bölgedeki polis ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yaralananın olmadığı maddi hasarın meydana geldiği yangınla inceleme başlatıldı.

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