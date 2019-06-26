Malatya'daki mültecilerin durumu masaya yatırıldı

Programda kentteki mültecilerin durumu masaya yatırıldı.

26 Haziran Çarşamba günü Ramada Otel Toplantı Salonunda gerçekleşen programa Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR) Ankara Ofisi Temsilcisi Akif Atlı, Daire Başkanları, Şube Müdürleri, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri ile muhtarlar katıldı.

Programın açılış konuşmasında Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, “Bugün burada düzenlenen Malatya Muhtarlar Çalıştayı programının Malatya'mız ve komşu illerimiz açısından, mülteciler ile ilgili sorunların çözümü noktasında bir sonuç bildirgesi çıkacağı kanaatindeyim. Dünyanın en fazla mülteci ağırlayan ülkesi Türkiye'dir. Dünyadaki birçok ülke nüfusundan daha fazla mülteci Türkiye'de yaşamaktadır. Bu da Türkiye'nin işinin ne kadar zor olduğunun göstergesidir.” dedi.

Başkan Gürkan, Malatya ölçeğinde değerlendirildiği zaman özellikle Ramazan programlarında iftar çadırlarında misafir edilen Suriye, Afganistan, Kazakistan, Özbekistan, Doğu Türkistanlı ve Iraklı mültecilerin yoğun bir şekilde olduğunu gördüklerini ifade etti.

Başkan Gürkan, “Yerel yönetimler olarak gerekli tedbirleri almamız gerekir. Özellikle Yamaç Mahallesi, Taştepe, Melekbaba, Hanımın Çiftliği, Eski Malatya, Topsöğüt ve diğer ilçelere de sirayet eden bir dağılım eğilimi gördüm. Dolayısıyla burada bizlerin alacağı tedbirler bunların adaptasyon noktasında, uyumlaştırılma noktasında ve memleketin birlik, beraberlik huzuru noktasında, katkı sağlama, ekonomiye katkı sağlama noktasında yerel yöneticiler, genel idareciler olarak çalışma yapmak durumundayız” şeklinde konuştu.

Bu çalıştayın muhtarlar ile birlikte yapılmasının önemli olduğuna da değinen Başkan Gürkan, “Demokrasi bir nehirse kolları muhtarlardır. Mahallenin teveccühünü, halkın güvenini sağlayan, objektif olan muhtarlarımızdır. Bulunmuş oldukları mahallelerinde oturan komşular ve mültecileri en iyi bilen muhtarlarımızdır. Bugün burada Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR) yetkilileri, ülkemizdeki mülteci sorunlarını ve çözümleri için buradalar. Bu çalıştay inşallah güzel ve verimli geçecektir. Bu ülkenin birlik, beraberlik ve huzurunu korumak vatandaş olarak hepimizin görevidir. Seçilmiş muhtarlar olarak sizlere de bu konuda önemli görevler düşmektedir” diye konuştu.

“Malatya Muhtarlar Çalıştayı” programı muhtarların değerlendirmeleri ve Malatya'daki kamu kurum ve kuruşlarının mülteciler ile ilgili yaptıkları sunumların ardından sona erdi.