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Malatya'daki PÖH'ler Barış Pınarı Harekat bölgesine uğurlandı

Malatya Emniyet Müdürlüğü Polis Özel Harekat Şubesinde görevli 43 personel, dualarla Suriye’deki Barış Pınarı Harekatı bölgesine uğurlandı.

Malatya Emniyet Müdürlüğü Polis Özel Harekat Şubesinde görevli 43 personel, dualarla Suriye'deki Barış Pınarı Harekatı bölgesine uğurlandı.


Geçtiğimiz yıl teröristlerden arındırılan Barış Pınarı Harekatı bölgesinde görevlendirilen 43 PÖH personeli, görevli oldukları Malatya'dan dualar eşliğinde yola çıktı.


Malatya Emniyeti Özel Harekat Şube Müdürlüğünde görevli PÖH'ler için Özel Harekat Şube Müdürlüğünde uğurlama töreni düzenlendi. Malatya Emniyet Müdürü Ercan Dağdeviren ve Şube Müdürlerinin de katıldığı törende dualar edildi.


Yapılan duaların ardından Barış Pınarı bölgesinde güvenlik ve asayişten sorumlu olacak 43 PÖH görevlisi, otobüslerle konvoy halinde sınıra doğru hareket etti.

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