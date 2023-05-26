İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Malatya'daki sazan sarmalı operasyonunda 2 tutuklama

Malatya’da ‘sazan sarmalı’ yöntemiyle bir şahsı 590 bin TL dolandıran 2 kişi gözaltına alındı.

Malatya'da ‘sazan sarmalı' yöntemiyle bir şahsı 590 bin TL dolandıran 2 kişi gözaltına alındı. Zanlılar işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.


Edinilen bilgilere göre, 23 Mayıs Salı günü internet üzerinde aracını satışa çıkaran Ö.K. ile iletişime geçen 2 kişi, devir işlemleri esnasında Ö.K.'yi sazan sarmalı yöntemiyle 590 bin TL dolandırdı. Ö.K.'nın şikayeti üzerine çalışma başlatan Malatya İl Emniyet Müdürlüğü asayiş ekipleri, 2 zanlıyı Mardin'de yakalayarak gözaltına aldı. Malatya'ya getirilen zanlılar, polis merkezindeki işlemlerinin ardından sevk edildikleri mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.