İhlas Haber Ajansı

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Malatya'daki trafik kazaları kamerada

Malatya’da meydana gelen trafik kazaları şehir kamera sistemlerine yansıdı.

Malatya'da meydana gelen trafik kazaları şehir kamera sistemlerine yansıdı.


Kent merkezinin birçok bölgesinde bulunan kameraları trafik kazalarını kaydetmeye devam ediyor. Kentin muhtelif noktalarında farklı tarihlerde yaşanan trafik kazaları anbean kameralar tarafından kaydedildi.


''Biraz daha dikkatli olsalardı, bu kazalar olmayabilirdi'' notuyla paylaşılan kazalara, büyük ölçüde sürücü ve yaya dikkatsizliklerinin yol açtığı görülüyor.

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