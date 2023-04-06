Malatya'daki yıkım havadan görüntülendi

Kahramanmaraş merkezli depremlerden ağır hasar alan Malatya'da enkazlar kaldırıldıkça oluşan boşluk havadan görüntülendi.

6 Şubat'taki asrın felaketinde büyük hasar alan illerin başında gelen Malatya'da acil yıkılacak binalar ile yıkılmış binaların enkazları kaldırılmaya devam ediyor. Çok sayıda iş makinesinin çalıştığı kent merkezinde enkazlar kaldırıldıkça cadde ve sokaklardaki boş alanlar da genişliyor.

Drone ile havadan görüntülenen kentte birçok caddede yaşanan yıkım sonrası enkazların kaldırıldığı görülüyor. 169 bin 139 binanın bulunduğu Malatya'da 46 bini aşkın bina ağır hasar aldı. Acil, ağır, orta ve yıkık sayısı 133 bin 47 bağımsız bölümün yer aldığı kentte enkaz kaldırma oranı şu an yüzde 74'lerde.

Malatya Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığının koordinesinde yıkım ve enkaz kaldırma süreci de devam ediyor. Kamu ve özel sektör tarafından yapılan enkaz kaldırma işlemi sürerken geçici iş yerleri ve konteynerlerin de yapımı hızla sürüyor.