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Malatya'daki yollar kardan temizlendi

Malatya’da kar yağışının başladığı ilk andan itibaren alarma geçen ekipler, yoğun mücadele sonucunda tüm yolları kardan temizledi.

Malatya'da kar yağışının başladığı ilk andan itibaren alarma geçen ekipler, yoğun mücadele sonucunda tüm yolları kardan temizledi.


Malatya Büyükşehir Belediyesi ekipleri karla mücadele çalışmaları sırasında özellikle kırsal mahalle yollarında kar yağışı ile birlikte başladığı çalışmaları tamamladı. Ekipler büyük uğraşlar sonucu açtığı yüksek rakımlı yolların tipi nedeniyle yeniden kapama ihtimaline karşı bakım evlerinde sabit olarak beklemeye devam ederken, bir yandan da buzlanmaya karşı tuzlama çalışmalarını aralıklarla sürdürüyor.


“Ekiplerimiz 7/24 hizmet üretti”


Malatya Büyükşehir Belediyesi Yol ve Altyapı Koordinasyon Daire Başkanı Mehmet Mert, kar mücadelesiyle ilgili yaptığı açıklamada, “Büyükşehir Belediyesi olarak kar yağışının başladığı ilk günden itibaren bütün ekiplerimiz Malatya genelinde çalışmalarına başlayarak vatandaşlarımızın herhangi bir olumsuzluk yaşamaması için 7/24 hizmet verdi. Karla mücadele gerçekten zorlu bir iş. Özellikle saatlerce, günlerce süren yollar var. İş makinası operatörlerimizin yaşadığı risklerin yanında bazen köylerde konaklıyorlar, günlerce evlerine gidemiyorlar. Ekiplerimiz birçok noktada sabit olarak bekleyerek yaşanan olumsuzluklara anında müdahale etti. Büyük bir fedakârlık örneği sergileyerek çalışan ekiplerimizin yoğun çalışmaları sonucunda Malatya genelinde hiçbir zorluk yaşanmadı ve kapanan yollarımız ekiplerimiz tarafından anında açıldı. Yine şehir merkezinde hava sıcaklıkları -10 dereceye kadar düştü. Buzlanmanın getirebileceği olumsuzluklara karşın süratle kaldırım, merdiven, üst geçit, meydan ve parklarda kar ve buz temizliği yaptık. Burada da yine tüm personellerimize teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

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