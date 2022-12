Malatya'dan 48 milyon dolar ihracat

Malatya'dan Kasım ayında 48 milyon 497 bin dolar ihracat gerçekleştirildiğini belirten Malatya Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, “İhracatçı üyelerimizin varlıklarını sürdürebilmesi için daha çok desteğe ihtiyacı var” dedi.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Kasım ayı ihracat rakamlarını açıkladı. Kasım ayında Türkiye'nin ihracatı geçtiğimiz yılın aynı ayına göre yüzde 1,9 artışla 21,9 milyar dolar olarak gerçekleşti. TİM verilerine göre, Malatya'dan 2022 Kasım ayında 48 milyon 497 bin dolar ihracat gerçekleştirildi. 2022 yılının on bir ayında (Ocak-Kasım) 2021 yılının aynı dönemine göre yüzde 10 artışla 408 milyon 914 bin dolar ihracat gerçekleştirildi.

“İşletmelere yeni teşvikler şart”

Malatya'nın ihracat rakamını değerlendiren MTSO Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, “Malatya olarak ihracat grafiğimizi yükseltmeye devam ediyoruz. Kasım ayında 48 milyon 497 bin dolar ihracat gerçekleştirdik. Bu yılın on bir ayına baktığımızda da geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 10 artışla 408 milyon 914 bin dolar ihracat gerçekleştirdiğimizi görüyoruz. En önemli ihracat ürünümüz elbette kayısı. Ancak makine aksamları, hayvansal mamuller ve tekstil sektöründe de ihracat rakamlarımız her geçen ay artıyor. Dünyadaki ekonomik konjonktür ortada iken ihracat başarımızdan dolayı üyelerimizi, iş insanlarımızı ve emektar çalışanlarını gönülden kutluyor, her zorluğa rağmen azimle çalışmalarından dolayı teşekkür ediyorum. Üyelerimizin çok ciddi sorunları var. Finansmana ulaşımdaki zorluklar, rekor seviyelere ulaşan enflasyon, hammadde ve enerji maliyetlerinin yükselişi üyelerimizin yaşadığı sıkıntıların başında yer alıyor. İhracatçılarımızın varlıklarını sürdürebilmesi için daha çok desteğe ihtiyacı var. Ülke olarak gelişmek, büyümek istiyorsak yeni yatırımlar yapmalı, üretmeli, istihdam sağlamalı ve ürettiklerimizi ihraç etme becerisine sahip olmalıyız. Üretimin, istihdamın ve ihracatın yara almadan devam edebilmesi için işletmelere yeni teşvikler şart. Oda olarak üyelerimizin dile getirdiği her sorun ve konunun yakından takipçisiyiz. Her fırsatta üyelerimizin sıkıntılarını dile getiriyor, çözüm önerilerimizi ardı ardına sıralıyor, hazırladığımız raporlar ile her kademede girişimlerde bulunmaya devam ediyoruz” dedi.