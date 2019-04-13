TÜBİTAK Bilim İnsanı Destek Programları Başkanlığı'nca (BİDEB) Ankara'da düzenlenen ‘Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması'nda Malatya'dan 5 proje Türkiye derecesi yaptı.

Lise öğrenimine devam eden öğrencileri temel, sosyal ve uygulamalı bilim alanlarında çalışmalar yapmaya teşvik etmenin yanı sıra bilimsel gelişmelere de katkı sağlamak amacıyla TÜBİTAK Bilim İnsanı Destek Programları Başkanlığı'nca (BİDEB) düzenlenen ‘Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması' 08-12 Nisan tarihleri arasında Ankara Congresium'da Final sergisi ile düzenlenen ödül töreninde dereceye giren projeler açıklandı. Bu yıl 50.'si düzenlenen Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışmasına 12 alandan Türkiye genelinde toplam 16 bin 679 proje başvurusu yapılırken bunlardan 220 projenin Türkiye finalinde yarışma hakkını elde ettiği belirtildi.

Yarışmada Malatya'dan Biyolojiden 2, Coğrafya, Fizik, Kimya, Matematik ve Sosyoloji alanlarından birer olmak üzere toplam 8 proje final yarışmasına katılırken bunlardan 5 proje Türkiye derecesi yaptı.

Danışmanlığını Malatya TECDE Anadolu Lisesinden Ayşe Kınalı'nın yaptığı, Esra Kurnaz ve Melike Sağdıç'ın Sosyoloji alanında hazırladığı proje Türkiye 2'incisi olurken, yine danışmanlığını Özel Malatya Final Anadolu Lisesinden Fatma Gökçen'ın yaptığı, Ruşen Deniz Kaplan ve Ruken Dicle Kaplan'ın Biyoloji alanında hazırladığı proje de Teşvik Ödülü Türkiye 4.'lüğü aldı.

Yarışmada, teşvik ödülü Türkiye 4'üncülüğü ödüllerini ise Malatya Bilim ve Sanat Merkezinden Gökçenaz Özgel ve Mustafa Mert Özgel, Tecde Anadolu Lisesinden Özcan Deniz, Malatya Bilim ve Sanat Merkezinden Ahmet Enis Güven ve İsmican Ruhilda Yaylagül'ün hazırladığı projeler aldı.

Dereceye giren proje sahibi öğrenciler ve danışman öğretmenleri TÜBİTAK tarafından ödüllendirilirken, ayrıca yarışmanın finalinde birincilik, ikincilik ve üçüncülük ödülü alan öğrenciler, üniversite sınavına girdikleri ilk yıl, ödül aldıkları alanla ilgili bir bölümü seçmeleri durumunda üniversite giriş puanlarına eklenmek üzere yarışmada aldıkları derece ile orantılı ek katsayı uygulamasından yararlandırılacak.