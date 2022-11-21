Malatya'dan ABD ve AB ülkelerine dondurulmuş çilek ihracatı

Malatya'da binlerce dekar alanda yetiştirilen çilekler işlenip dondurularak ABD ve AB ülkelerine ihraç ediliyor.

Dünya kuru kayısı üretiminin yüzde 85'inin karşılandığı Malatya, Türkiye'nin önemli çilek üretim merkezlerinden biri olma yolunda emin adımlarla ilerliyor.

Özellikle son yıllarda kayısının dondan etkilenmesiyle ciddi oranlarda ürün kaybı yaşayan bir çok çiftçinin kayısıya alternatif ürün olarak yöneldiği çilek üretimi kent genelinde her geçen gün yaygınlaşıyor.

Yeşilyurt, Kale ve Akçadağ ilçelerinde binlerce dekarlık alanda üretimi yapılan mevsimler koşullardan olumsuz etkilenmeyen kısa sürede de meyve vererek pazar sorunu da bulunmayan çilekler işlenip dondurularak ABD ve AB ülkelerine ihraç ediliyor.

“Pazar sorunumuz bulunmuyor”

Yeşilyurt Bindal mevkiinde çilek yetiştiriciliği yapan Bayram Aydoğan bir taraftan hasadın sürdüğü çilekte diğer taraftan ise üretim alanlarını genişletme çalışmalarının devam ettiğini belirterek, “Malatya Ticaret Borsası (MTB) Başkanımız Ramazan Özcan'ın tavsiyeleri ve destekleri ile bir süre önce başladığımız çilek üretimimiz devam ediyor. Geçen yıl 900 dönümlük bir alanda üretim yaptık bu yıl üretim alanlarımızı daha da genişletiyoruz. Üretimimiz tamamen organik ve pazar sorunumuz pazarı hazır olan bir ürün” dedi.

“Kayısı nazaran katma değeri yük bir ürün”

Yatırım maliyeti yüksek olan bir ürün olarak görülen çileğin geri dönüşümünün hızlı olması nedeniyle kar marjının yüksek olduğuna dikkat çeken bir diğer üretici İsmet Sakar ise ”İklimsel nedenlerden dolayı Yeşilyurt'ta portola Akçadağ Ören bölgesinde ise albion tür çilek ekimi yaptık üretim alanlarımız genişleyerek devam ediyor. Üreticileri de tavsiyelerim var sadece kayısı ile çalışma yapmasınlar çileğin katma değeri artarak devam edecek bu görülüyor. Çiftçilerimizin çileğe yönelmelerini tavsiye ederim. Kayısı yedi sekiz yılda ürün veriyor çilek ise bir yılda. Yatırım maliyeti yüksek belki ama geri dönüşü çabuk oluyor” ifadelerini kullandı.

“Üretilen çilekler dondurularak ihraç ediliyor”

Sezonun son hasatlarının gerçekleştiği çileğin işlenerek dondurulup başta ABD'de olmak üzere bir çok AB ülkesine ihraç edildiğini kaydeden Malatya Ticaret Borsası (MTB) Başkanı Ramazan Özcan da, “Yeşilyurt bölgesi Bindal mahallemizdeyiz. Burada yaklaşık bir yıl önce ilk defa toprakla buluşturduğumuz çilek fidelerimizden ürün alıyoruz. Bölgede yaklaşık 900 dönümlük bir alanda yatırımcı arkadaşlarımız çilek yetiştirmeye başladı. Şuan da hasat dönemi devam ediyor. Kasım ayının ortalarında olmamıza rağmen hasat sürüyor. Çilek çok narin ve kibar bir meyve dolayısıyla dikkatli bir bakım istiyor. Arkadaşlarımız bir taraftan hasat yaparken diğer taraftan da çileğin bakımına devam ediyorlar. Buralarda toplanan meyveler ise Organize Sanayi Bölgesi'ne (OSB) intikal ettirilerek orada da dondurularak ihracatı gerçekleşiyor“ diye konuştu.