Malatya'dan Ağrı'ya yardım eli

“Bu Kış Çocuklara Bayram Olsun” sloganıyla “1 Bot, 1 Mont” kampanyası kapsamında Malatya'da toplanan yardımlar Ağrı'ya gönderildi.

Türkiye Diyanet Vakfı Kadın, Aile ve Gençlik Hizmetleri Müdürlüğü Gönüllü Koordinatörlüğü Kadın Kolları tarafından, kadın kollarının bulunduğu 14 il ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesinde bulunan 14 il eşleştirildi. Eşleştirilen bu illerdeki ihtiyaç sahibi çocuklara ulaştırılmak üzere başlatılan “Bu Kış Çocuklara Bayram Olsun” sloganıyla “1 Bot, 1 Mont” kampanyası kapsamında Malatya'da toplanan yardımlar Ağrı'ya gönderildi.

Malatya'daki hayırseverler ile Ağrı'nın soğuk kış şartlarında yaşayan çocukları buluşturmak ve kardeşlik bağı ile mesafeleri aradan kaldırmak amacıyla, kampanya çerçevesinde, İl Müftülüğü ve Türkiye Diyanet Vakfı Malatya Şubesi Kadın Kolları Komisyonu Üyeleri öncülüğünde, hayırsever vatandaşların bağışları neticesinde 25 bin 312 TL nakdi ve 308 çift bot ile 218 adet monttan oluşan 52 koli ayni yardım toplandı.

Toplanan yardımlar Ağrı'ya ulaştırıldı.