Malatya'dan bir yılda 872 bin kişi uçtu

DHMİ Genel Müdürlüğü tarafından açıklanan 2018 yıl sonu havalimanı istatistiklerine göre, Malatya'da bir yılda 872 bin 136 kişi uçakla yolculuk yaptı.

Yapılan açıklamada, 2018 yılında Malatya Havalimanı'nda iç hat yolcu trafiği 861 bin 328, dış hat yolcu trafiği ise 10 bin 808 olarak belirtildi. Toplam 872 bin 136 yolcunun hizmet aldığı Malatya Havalimanının bu rakamlarla bölgenin hareketli havalimanlarından birisi olmayı sürdürdüğü belirtildi.

Ayrıca yine 2018 yılında Malatya Havalimanı'na iç hat iniş-kalkış yapan uçak trafiği 6 bin 513 olurken dış hatlar uçak trafiği ise 132 oldu. Malatya'dan bir yılda yük trafiğinin ise toplamda 7 bin 316 ton olarak gerçekleştiği açıklandı.