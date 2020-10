Malatya'dan Cumhuriyet Bayramı mesajları

Malatya'da siyasiler ve sivil toplum kuruluşu başkanları Cumhuriyet Bayramı nedeniyle yayımladıkları mesajlarında, Cumhuriyet'in önemini vurguladılar.

AK Parti MKYK üyesi ve Malatya milletvekili Bülent Tüfenkci'nin Cumhuriyet Bayramı mesajında, “97. kuruluş yılını büyük bir onurla kutladığımız Cumhuriyetimizin ilanı, tarihimizin en önemli dönüm noktalarından biridir. Sözün millette olduğunun resmiyet kazandığı bu tarihle, Türk halkı bağımsızlığından ve hürriyetinden ödün vermeyeceğini tüm dünyaya ilan etmiştir.

Cumhuriyetimizin 97 yıllık tarihi, milletimizin en zor şartlarda nasıl yeniden ayağa kalkabileceğini gösteren çok önemli bir dönemdir. Aziz milletimiz, Cumhuriyetimizin etrafında kenetlenerek birçok badireyi aşmıştır. Tarih boyunca yardımlaşmanın, dayanışmanın, birlik ve beraberliğin en güzel örneklerini veren milletimiz bugün de Cumhuriyetimizin etrafında kenetlenmeye devam etmektedir.

Cumhuriyetimizi yükseltmek, yüceltmek ve bu emaneti bizden sonraki nesillere en iyi şekilde devretmek en önemli sorumluluğumuzdur. Bu amaçla iktidara geldiğimiz ilk günden bu yana Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde ilk günkü heyecanla ve kararlılıkla canla başla çalışıyoruz. Ülkemizin önüne konulan her türlü engeli, milletimizle birlikte, kararlı bir duruşla aşacağımızı herkes bilmelidir.

Bu vesileyle, başta Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, istiklal mücadelemizin bütün kahramanlarını, eşsiz fedakarlıklarıyla gönüllerimizde ölümsüzleşen bütün şehit ve gazilerimizi rahmetle, şükranla anıyor, milletimizin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutluyorum” ifadelerine yer verdi.

Gürkan'ın mesajı

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayınladı.

Başkan Gürkan Mesajında, “Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün bizlere hediyesi olan Cumhuriyetimizin 97. yılının haklı gurur ve mutluluğunu yaşıyoruz. Kadim bir tarihe sahip olan milletimizle birlikte güçlü bir devlet olma yolunda emin adımlarla yürüyoruz.

Bugün olduğu gibi 1900'lü yıllarda da işgalci devletler ülkemizi parçalamak ve bölmek için hep birlikte üzerimize gelmiş ancak, sahip olduğu inanç ile göğsünü siper eden Mehmetçiklerimiz sayesinde onların hayasız akınları hep boşa çıkmıştır. Verilen mücadeleler ise Kurtuluş Savaşı ile birlikte zaferle taçlanmış, 29 Ekim 1923 tarihinde de Cumhuriyetin ilan edilmesiyle birlikte tarihe altın harflerle yazılmıştır. Bu yüzden Cumhuriyet, bizi millet olarak bir arada tutan, toplumsal bütünlüğümüzü, dayanışmamızı sağlayan eşitliği ve özgürlüğü oluşturan, milletimizin tarih sahnesinde yeniden dirilişinin simgesidir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Cumhuriyetin ilanı ile birlikte Türkiye'yi çağdaş ve muasır medeniyetler seviyesine ulaştırmak için siyasal alanda, bayındırlıkta, toplumsal ve hukuk, eğitim sanayi alanında, tarım alanında, ekonomi ve ticaret alanında birçok atılım gerçekleştirdi. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'un o gün adımlarını attığı atılımlar bugün de aynı azim ve kararlılıkla atılmaktadır. Ülkemiz artık sadece bölgesinin değil, dünyanın yakından takip ettiği güçlü bir devlet haline gelmektedir. Cumhuriyetimizin kuruluşunun 97. yılında, Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere ebediyete intikal etmiş şehitlerimizi ve gazilerimizi bir kez daha minnet ve rahmetle anıyor, Türk Halkı'nın Cumhuriyet Bayramını kutluyorum” ifadelerini kullandı.

Güder'den Cumhuriyet Bayramı mesajı

Malatya'nın Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 97'nci yıldönümünü yazılı bir mesajla kutladı. Başkan Güder, “Azim, inanç ve cesaretin vücut bulduğu bir destanın neticesinde, büyük fedakarlıklar ve ağır bedellerle kurulan Cumhuriyetimizin 97. yıl dönümünü gururla kutluyoruz” dedi.

Güder, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Yayınladığı mesajda Başkan Güder mesajında, "29 Ekim 1923'te kurulan ve sürekli ilerleyen Türkiye Cumhuriyetinin istikbal yürüyüşü sonsuza dek devam edecektir” dedi.

Başkan Güder, Türk milletinin şanlı tarihinin, eşsiz zafer örnekleriyle dolu olduğunu belirterek, “Büyük bir gururla kutladığımız Cumhuriyetimiz 97 yıllık tarihiyle bizlere, Türk milletinin tarih sahnesinde yeniden dirilişini ve bu topraklar üzerinde söylenecek sözlerinin bitmediğini göstermiştir. 97 yıl önce destansı bir zaferin imzasının atıldığı kahramanca mücadelenin yıl dönümündeyiz. Gazi milletimiz, bin yıllık devlet geleneğimizi sürdürdüğümüz Anadolu coğrafyasında nice zaferler kazanmış, milli iradeye, bağımsızlığımıza sahip çıkmıştır. Kocatepe'de, Dumlupınar'da istiklal ve istikbalimize kastedenler milletimizin çelik iradesi karşısında mağlup olmuştur. İlhamını Malazgirt'ten, Çanakkale'den alan bu millet üstün cesareti, azmi ve kararlılığıyla Türkiye Cumhuriyeti'nin temellerini atmıştır. Milli iradenin, bağımsızlığımızın yegâne kaynağı Türkiye Büyük Millet Meclisi 29 Ekim 1923'de Gazi Mustafa Kemal Atatürk liderliğinde Cumhuriyetimizi ilan etmiştir. Türkiye devleti ve milletiyle ortak değerlerimize, tarih ve medeniyetimize sahip çıkarak büyük bir coğrafyaya umut olmuştur. Bu topraklar üzerinde yaşayan insanlar olarak müşterek değerlere ve ortak kadere sahibiz. Müşterek değerler; Balkanlar'dan Anadolu'ya oradan Kafkaslara uzanan, Orta Doğu'dan Türk Cumhuriyetlerine varan coğrafyalardaki kültürel renklerden ve yüzlerce yıldır insanımızın gönlünde yanan hikmet kandilinin ışığıyla aydınlanan hakikatlerden süzülerek oluşmuştur. Şanlı tarihimize, büyük milletimize, yüce devlet geleneğimize ve kutsal medeniyetimize yakışır bir gelecek inşa etmek hepimizin en temel görevlerinden birisidir. Siyasette, ticarette, sanatta, kültürde, ilimde, kısaca hayatın her alanında ülkemizi yüceltmek, tarihi ve milli sorumluluğumuzdur. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramını idrak ettiğimiz bu anlamlı günde ülkemizi muasır medeniyetler seviyesinin de üstüne çıkarmak için büyük bir özveriyle çalışmaya devam edeceğiz. Bu duygu ve düşüncelerle büyük 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı en içten dileklerimle kutluyorum. Destansı mücadelelerle fikri hür, irfanı hür, vicdanı hür nesillerin yetişmesini temin eden başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, kurucu kahramanları rahmetle, hürmetle, minnetle anıyorum. Vatan uğruna gözlerini kırpmadan kendilerini feda eden aziz ve kahraman şehitlerimize Cenab-ı Allah'tan rahmet diliyor, hepsini bir kez daha rahmetle anıyorum. Ruhları şad, mekanları cennet olsun” ifadelerine yer verdi.

Çınar'ın Cumhuriyet Bayramı mesajı

Malatya'nın Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, “Büyük fedakârlıklarla ve kahramanlıklarla verilen milli mücadelenin ardından 97 yıl önce ilan edilen Cumhuriyet, tüm imkânsızlıklara ve zorluklara karşı Gazi Mustafa Kemal liderliğinde yürütülen destansı bir mücadelenin eseridir “ dedi.

29 Ekim 1923'te kurulan ve her geçen gün sürekli ilerleyen Türkiye Cumhuriyeti'nin istikbal yürüyüşünün sonsuza dek devam edeceğini ifade eden Çınar, daha sonra şunları belirtti:

“Türkiye Cumhuriyeti Devletinin Kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde istiklalini kazanmak için kurtuluş mücadelesi veren şanlı ecdadımız nice zorluklara rağmen şanlı bir destanının altına imzasını atmış ve neticesinde Cumhuriyetimiz kurulmuştur.

Milletimizin birlik ve beraberliğinin en önemli tezahürü olan Cumhuriyet'in ilanı Türk milletinin, tarihte eşine ender rastlanan bir azim ve irade ile yapılan Kurtuluş Savaşı sonunda kazandığı, tarihindeki en büyük zaferidir.

Bugün Türkiye Cumhuriyeti devleti sadece kendi vatandaşlarının değil, aynı zamanda bölgemizdeki ve dünyada ki tüm mağdurların, mazlumların, soydaş ve kardeş toplulukların da umut kaynağı olmuştur.

Kahraman ecdadımızın, bizlere bıraktığı en değerli miras olan Cumhuriyetimizi, erdem ve faziletinden ödün vermeden yaşatmak, layık olduğu şekilde geleceğe aktarmak milli görevimizdir.

Bu bilinç ve inançla bizlere bu toprakları ebedi yurt kılan başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere bütün silah arkadaşlarını, kahramanlarımızı ve aziz şehitlerimizi bir kez daha rahmet, minnet ve şükranla anıyorum. Cumhuriyet Bayramı'nı en içten dileklerimle kutluyorum.”

Cengiz'den Cumhuriyet Bayramı mesajı

Kuluncak Belediye Başkanı Erhan Cengiz, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 97. Yıldönümü nedeniyle bir mesaj yayımladı.

Cengiz, mesajında şunları belirtti: “97. kuruluş yılını büyük bir onurla kutladığımız Cumhuriyetimizin ilanı, tarihimizin en önemli dönüm noktalarından biridir.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde 29 Ekim 1923'te kurulan Cumhuriyetimizin 97. yaşını kutlamanın gururunu yaşıyoruz. Türkiye Cumhuriyeti Devleti zor şartlarda, mücadeleyle, emekle kurulmuştur.

Milletimizin yokluk içinde var olma mücadelesi verdiği, kendi kaderi üzerinde hiç kimsenin müdahil olamayacağını tüm dünyaya kanıyla ve canıyla ilan ettiği Kurtuluş Savaşı'nın zaferle sonuçlanmasının ardından ilan edilen Cumhuriyet, bağımsızlığımızın güvencesidir.

Bu vesileyle, başta Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, istiklal mücadelemizin bütün kahramanlarını, eşsiz fedakarlıklarıyla gönüllerimizde ölümsüzleşen bütün şehit ve gazilerimizi rahmetle, şükranla anıyor, milletimizin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutluyorum.”

Rektör Karabulut'tan Cumhuriyet Bayramı Mesajı

Malatya Turgut Özal Üniversitesi (MTÜ) Rektörü Prof. Dr. Aysun Bay Karabulut, Cumhuriyetin kuruluşunun 97.yıl dönümü nedeniyle yayınladığı mesajda, “Türkiye Cumhuriyeti ilelebet korunacak, yaşatılacak ve kuruluş ruhu hep canlı kalacaktır. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramını yürekten kutluyoruz” dedi.

Malatya Turgut Özal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Aysun Bay Karabulut'un Cumhuriyetin 97. Yıldönümü nedeniyle yayınladığı mesaj şu şekilde:

"97. yıldönümüne erişmenin onur ve gururuyla 29 Ekim Cumhuriyet Bayramını yürekten kutluyoruz. Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, silah arkadaşlarını ve bu toprakları vatan yapan aziz şehitlerimizi ve gazilerimizi minnet, şükran ve rahmetle anıyoruz. Türkiye Cumhuriyeti; kan ve ateş çemberi içinde büyük acı, her türlü yokluk, imkansızlıklar ve sıkıntılar içinde her karışı şehit kanlarıyla sulanarak kuruldu. Gazi Mustafa Kemal Atatürk liderliğinde kurtuluş ve kuruluş mücadelesiyle mazlumlara umut olan Türkiye Cumhuriyeti'miz, bugün de gönül coğrafyamızın, dünyadaki mağdurların ve mazlumların umut kaynağı olmayı sürdürüyor. Malatya Turgut Özal Üniversitesi mensupları sorumluluklarını hiçbir kuşkuya yer bırakmadan yerine getirecek, Cumhuriyetle taçlanan milli mücadele azmini bilimsel her alanda sahiplenecek ve yüceltecektir. Türkiye Cumhuriyeti ilelebet korunacak, yaşatılacak ve kuruluş ruhu hep canlı kalacaktır. Milli bayramımızı başımız dik, istiklal ve istikbalimize güvenle bakarak coşkuyla kutluyoruz. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'mız kutlu olsun.”

Sadıkoğlu'ndan 29 Ekim mesajı

Malatya Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Başkanı ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Yönetim Kurulu Üyesi Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve Cumhuriyetimizin 97'nci yılı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Başkan Sadıkoğlu, mesajında şu ifadelere yer verdi: “Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde 29 Ekim 1923'te kurulan Cumhuriyetimizin 97. yaşını kutlamanın gururunu yaşıyoruz. Türkiye Cumhuriyeti Devleti zor şartlarda, mücadeleyle, emekle kurulmuştur. Gazi Mustafa Kemal'in hedeflediği, ‘muasır medeniyet seviyesine' ulaşmak için, iş dünyası olarak ekonomiye yapacağımız katkıların, istihdam sağlamadaki görev ve sorumluluklarımızın bilincindeyiz. Bu sorumluluklarımızı yerine getirmede tüm üyelerimizle birlikte azim ve kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz. MTSO'nun ana gayesi; ihracatımızı ve üretimimizi artırmak, işletmelerimizi modern çağın gereksinimlerine uydurmak, sosyal, kültürel ve ekonomik anlamda şehrimize seviye atlatmaktır. Bu vesile ile Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ve kahraman silah arkadaşlarını, bu toprakları vatan yapan şehitlerimizi ve gazilerimizi saygı ve minnetle anıyor, üyelerimizin ve tüm hemşerilerimin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramlarını kutluyorum.”

Özcan'dan cumhuriyet bayramı kutlaması

Malatya Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Özcan, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı. Cumhuriyetin 97. yıldönümünü kutlamanın gururunu ve mutluluğunu yaşadıklarını ifade eden Özcan, "Millet iradesine duyulan saygı, ülke yönetimi anlamında en güzel erdemdir. Egemenlik millete aittir. Bu aziz topraklarda bir ve beraber, kardeşçe yaşayacağımızın, demokrasiye sarılacağımızın ve esas hedefimizin uygarlık yarışında en öne geçmek olduğunun ilanıdır. Kurtuluş Savaşı'nın ardından imkânsızlıklar içinde, büyük bir inanç ve vizyon eseri olarak kurulan Cumhuriyet'i bizden sonraki nesiller de aynı hassasiyet ve özenle koruyacaktır. Tarihte eşine az rastlanır bir destanla kurulan Türkiye Cumhuriyeti, o günden bu yana vizyonunu geliştirerek emin adımlarla geleceğe yürümekte ve muasır medeniyeti yakalamış modern ve büyük Türkiye ideali yolunda hedeflerini gerçekleştirmektedir. Binlerce yıla uzanan köklü devlet geleneğimiz, her geçen gün daha da güçlenen demokrasimiz, temelinde insani değerler olan hassasiyetlerimiz ile sadece ülkemize değil aynı zamanda bölgemize ve tüm dünyaya da umut olmaya devam ediyoruz. Bunu hiçbir zaman unutmadan, Cumhuriyet'imizi ilelebet yaşatacağız" dedi.

Özcan, mesajının son bölümünde şunları belirtti: “Türkiye Cumhuriyeti, bu topraklarda kader birliği yapmış milyonların en güzel ortaklığıdır. Bizlere düşen de yeni yatırımlarla, üretimle, ticaretle, ekonomik büyümeyi sağlamaktır. Tüm gücümüzle bunun için çalıştığımızın bilinmesini ister, Atatürk ve silah arkadaşlarının aziz emaneti Cumhuriyet'imizi ve vatanımızı canımız pahasına koruyup, ileriye taşıyacağımıza dair sözümüzü hatırlatmak isterim. Bu duygu ve düşüncelerle; Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ü, kahraman silah arkadaşlarını ve bu toprakları bizlere vatan yapmak için canlarını feda eden aziz şehitlerimizi ve gazilerimizi şükran ve rahmetle anıyor, bütün vatandaşlarımızın Cumhuriyet Bayramını en içten duygularımla kutluyorum.”