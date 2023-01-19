Malatya'dan dünyaya mutfak ve banyo ürünleri ihracatı

Malatya'dan 40'tan fazla ülkeye mutfak ve banyo ürünleri ihracatı yapan fabrika, bu yıl daha fazla ürün ihracatı gerçekleştirecek.

1. Organize Sanayi Bölgesini ziyaret eden Vali Hulusi Şahin, 1. Organize Sanayi Bölgesinde faaliyet gösteren fabrikalarda incelemelerde bulundu. Vali Şahin, 6 bin 400 metrekare alan üzerinde kurulu, 50 işçinin istihdam edildiği, 40'tan fazla ülkeye ihracat yapan, mutfak ve banyo sektöründe faaliyet gösteren fabrikayı ziyaret ederek Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Uluğ Güler'den, fabrikanın üretim kapasitesi, fabrikada üretilen ürünler ve fabrikanın istihdama katkısına ilişkin bilgiler aldı. Güler, bu yıl daha fazla ülkeye daha fazla ürün ihraç etmek için çaba gösterdiklerini belirtti. Şahin'e incelemeleri esnasında, 1. Organize Sanayi Bölgesi Müdürü Remzi Yaşar da eşlik etti.

Şahin, daha sonra 1. Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Toplantısına katıldı. Yönetim Kurulu Toplantısında, 2022 yılının genel değerlendirilmesi yapılarak, gündeme ait konular görüşüldü.