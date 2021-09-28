Malatya'dan eğitime büyük destek

Son dönemlerde birçok yatırımı Malatya'ya kazandıran Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan'ın girişimleri neticesinde Malatya'ya 350 milyonluk bir eğitim kampüsü de kazandırılıyor. Belediye Başkanı Gürkan Bilkent Üniversitesi tarafından Fırıncılar Bölgesine yapılacak olan eğitim kampüsü alanında incelemelerde bulunarak yetkililerden bilgi aldı.

Eğitim Kampüsü alanındaki çalışmalar hakkında bilgiler aktaran Mühendis Orhan Karabıyıkoğlu, “Bilkent Üniversitesinin yapmakta olduğu eğitim kampüsünde şu an itibariyle şantiye mobilizasyonunu, şantiye yerleşimlerimizi ve akabinde eğitim kampüsü çalışmalarımıza başlayacağız. Malatya Büyükşehir Belediyemiz ile yapılan ortak çalışmalar sonrasında eğitim alanı olarak tahsis edilen 350 dönüm alan üzerinde anaokulu ve liseyi de içerisine alan geniş kapsamlı bir eğitim kampüsü kurulacak. İleriki aşamada ise Üniversite çalışmaları yapılacak” dedi.

Bilkent Üniversitesi'nin Malatya'da yapacağı eğitim kampüsü alanında incelemelerde bulunan Gürkan yaptığı açıklamada, “Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla Bilkent Üniversitesi tarafından belirlenen 4 pilot bölgeden biri Malatya idi. Belediyemiz tarafından Bilkent Üniversitesine tahsis edilen 350 dönümlük alanda şantiye çalışmalarına başlandı. 350 dönümlük alan üzerinde Bilkent Üniversitesi anaokul, ilkokul, ortaokul, lise ve daha sonrada Üniversite yapılacak. Bu alanda Bilkent Üniversitesi tarafından ilk etapta yaklaşık değeri 350 milyonluk bir yatırım gerçekleştirilecektir. Bu yatırım ileriki zamanlarda üniversitenin yapımı ile birlikte daha da artacaktır. İnşallah en kısa sürede inşaat çalışmalarına da başlanacak. Bu çalışmalarımız Malatya'da eğitime ne kadar önem verdiğimizin göstergesidir. Bilkent gibi prestijli bir eğitim kurumunun Malatya'ya gelmesi, yatırım yapması bölgemiz için çok önemlidir. Bilkent, öğrencilerinin yüzde 75'i devlet bursu ile okuyacak. Çocuklarımız burada anaokulundan liseye kadar burslu bir şekilde okuyacaklar. Eğitim kurumumuzun Malatya'mıza, çocuklarımıza hayırlı olmasını temenni ediyorum. Malatya nasıl ki geçmişte medeniyetin inkişaf ettiği yer olmuşsa, insanlık medeniyetine yeni ufuklar kazandıracak çocuklarımız bu okullarda yetişerek hem Malatya'yı hem ülkemizi hem de insanlığı aydınlatacaktır” diye konuştu.