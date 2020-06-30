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Malatya'dan Gana'ya uzanan dostluk eli

Gana’nın Kuzey Doğu Bölgesi’nde yer alan Gambaga’da Malatya sağlık çalışanları adına su kuyusu açıldı.

Gana'nın Kuzey Doğu Bölgesi'nde yer alan Gambaga'da Malatya sağlık çalışanları adına su kuyusu açıldı.


Malatya Sağlık Çalışanları Eğitim ve Dayanışma Derneği Başkanı Muhammed Yetek, Gana'nın Gambaga bölgesinde açtıkları su kuyusu ile ilgili yaptığı açıklamada, “Bu su kuyusu 112 çalışanları başta olmak üzere, Malatya Sağlık çalışanları adına vakfedilmiştir. Emeği geçen tüm kardeşlerime sonsuz teşekkür ederim. Mensubu olmaktan her an gurur duyduğum, uğruna çok emekler vermeye gayret ettiğim camiamızın böyle bir hassasiyet göstermesi ziyadesi ile memnun etmiştir. Allah hayırlarını kabul etsin. Ümmet bilincimizin daha da artması ümidi ile” ifadelerine yer verdi.

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