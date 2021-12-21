İhlas Haber Ajansı

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Malatya'dan gençler Bakan Kasapoğlu ile görüştü

Malatya’dan gençler Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu ile Ankara’da görüştü.

Malatya'dan gençler Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu ile Ankara'da görüştü.


Malatya Gençlik ve Spor Müdürlüğü'ne bağlı gençlik merkezlerinin üyeleri, Ankara'da tarihi ve turistik yerleri gezdi. Daha sonra Bakan Kasapoğlu'nu ziyaret eden gençler, taleplerini Bakan Kasapoğlu'na ilettiler. Gençler yaptıkları el işi resmi Bakan Kasapoğlu'na hediye etti.


Bu arada, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu da sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda, “Türkiye'mizin güzide şehri Malatya'dan gelen gençlerimizi bakanlıklarında ağırladık” dedi.

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