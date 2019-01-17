Malatya'dan kenevir ekimine destek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kenevir ile ilgili açıklamalarını değerlendiren Ziraat Mühendisleri Odası Malatya Şube Başkanı Fevzi Çiçek, “Kenevir gerek tıbbi bitkiler gerekse tıbbi üretim ilaç sanayinde kullanımı konfeksiyon sanayinde kullanımı birçok ip yapımında kullanımı dokumada ev ısı yalıtımı ve çevreye vermiş olduğu oksijen üretimi açısından birçok faydalarını saymak mümkün” dedi.

Kenevirin yeniden üretilmesine başlanılacak olan 19 il arasında Malatya'da var. Ziraat Mühendisleri Odası Malatya Şube Başkanı Fevzi Çiçek, kenevir ekimi ile ilgili üreticileri yakından ilgilendiren açıklamalarda bulundu. Çiçek, 1990 yılında kontrollü kenevir yönetmeliği çıkarıldığını ve Malatya'nın da bu iller arasında yer aldığını belirterek, kenevirin kullanılış amacının önemine vurgu yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın son günlerde kenevir yetiştiriciliği ile ilgili yapmış olduğu açıklama ile kenevirin bir defa daha gündeme geldiğini belirten Çiçek, “Kenevir ekimi ne amaç için kullanıldığı çok önemli. Kenevir biliyorsunuz gerek tıbbi bitkiler gerekse tıbbi üretim ilaç sanayinde kullanımı konfeksiyon sanayinde kullanımı birçok ip yapımında kullanımı dokumada ev ısı yalıtımı ve çevreye vermiş olduğu oksijen üretimi açısından birçok faydalarını saymak mümkün. Ancak bunu yetiştiricilik anlamında getirdiğimizde üretim konusunda dahil ettiğimizde hangi sanayide bunu işleyeceğiz o konu şuan için açık ” İfadelerini kullandı.

Kenevir üretimi ve alımı için herhangi bir alt yapı bulunmadığını belirten Çiçek, Malatya'da geçmiş dönemde kenevir yetiştirildiğini ancak üreticilerin üretimden vazgeçtiğini söyledi. Çiçek, “Türkiye'de bunun alt yapısını oluşturacak gerek kimya sanayisinde değerlendirilecek gerekse bu bahsettiğimiz diğer konfeksiyondur ipliktir ya da yapı sanayisinde kullanılan alt yapısı henüz hazır değil bu vesileyle beraber Bakanlığın bu konuda ki kontrol denetim ya da destekleme konularını farklı bir mevzuatla yeniden güncelleyip ve bu konuda ki üretim işletmelerle beraber işleme sanayilerinde yatırımlarla beraber yeni bir gündem oluşur mu onu zaman süreci içerisinde göreceğiz. Ancak şuan ki mevcut içinde bulunduğumuz dönem itibariyle kenevir ekimi Türkiye genelinde 19 Malatya'nın da içerisinde bulunduğu 19 ilde kontrollü olarak izin verilmekte geçmiş yıllarda birkaç çiftçimiz bu anlamda yetiştiricilikte yaptı kontrollü üretimi de sıkıntılı olduğu için karlılığı da tartışılır olduğu için vazgeçti. Zaten şuan Türkiye genelinde yaklaşık civarında bir ekim alanı var. Ağırlıklı Doğu Karadeniz bölgesi olmak üzere bu bölgelerde var. İşleme sanayide çok bir yerde işleme havuzlarının bulunduğu tesis bir yerde var. Bu anlamda önümüzdeki dönemlerde yapılacak Bakanlığın destekleme ödemesi veya buna göre bir üretim alanları artar mı çiftçiler tarafından talep görür mü onu süreç içerisinde göreceğiz. Ancak kenevirin bilinen gerçekleri yani çevre açısından olsun birçok sanayide kullanma açısından bu herkes tarafından zaten biliniyor” diye konuştu.

Kenevir yetiştirecek olan üreticinin yapması gerekenleri de sıralayan Çiçek, kenevir üretmeyi düşünen üreticilere tavsiyelerde bulunarak, “Üreticilerimiz bu ürünü yetiştirebilmeleri için ekim alanı yapabilmeleri için de mevzuat da zaten geçmişten beride var. ÇKS kaydı savcılık belgesi bazı formlar var taahhütnamedir kontrol tespit tutanakları formlar dediğimiz birçok belgeleri beraber doldurulması bunla beraber müracaat etmeleri gerekiyor izin için. Bu süreç zaten mevzuatla açık olarak yapıldı böyle bir yetiştirme müracaatında bulunacak kişiler talipli olan kişilerde mevzuat dahilinde yetiştirme izini verilecektir. Şuan içinde bulunduğumuz dönem itibariyle bu başta da söylediğimiz gibi bu kenevir ürününü işleyecek tesisler yeterli değil ülkemizde şuan. Dediğimiz gibi şuan için yapıldığında bunu satabilecekleri ya da bir talepli olan bir sanayi bir müşteri profili şuan için yok legal üretim anlamında. Tabi illegal üretim dediğimiz yani uyuşturucu anlamında kullanılan Dünya'nın her tarafında yasaktır bu zaten böyle bir üretime izinde verilmez insan sağlığı toplum açısından da böyle bir üretime izinde verilmez. Üretimi sanayi açısından kullanımı için izin verilecektir muhtemelen ama bunun içinde hala hazırda bu alt yapı mevcut değil ama ileri ki dönemlerde bu yönlü bir yatırımlar yapılır teşvikler yapılır mı onu süreç içerisinde göreceğiz. Üreticiye yapın üretin diyebilmemiz için önce bir maliyet ve üretim kar bakmak lazım. Önce bir nereye satacaklarını tarif etmemiz gerekiyor o yüzden nereye satacakları şuan için henüz tesisler anlamından yeterli olmadığından çiftçimize ekin şuralar alıyor deme gibi şuan için bir şansımız yok. O yüzden üreticilerimiz bu konuda nereye satacaklarını garanti etmeden yani müşteri bulmadan üretime kalkmaları durumunda sıkıntı yaşayacaklarını ifade etmek istiyorum. O yüzden açığa üretim bütün tarımsal ürünlerdeki gibi bunda da açığa üretim risk almak demektir. Süreç içerisinde gelişmeleri takip ederek böyle bir alıcı profili oluştuktan sonra ekilmeleri ya da anlaşmalı üretim metodu denemeleri kendileri için daha iyi olacağını düşünüyorum. Bu sıcağı sıcağına iki üç günlük bir konu ama mevzuatı geçmişten beri devam bir konu. O yüzden önümüzde ki dönemlerde bu anlamda yapılacak destekler olur mu sanayi yatırımları olur mu o süreci gözleyip ona göre ürün oluşturmak gerekir diye düşünüyorum” diye konuştu.