Malatya'dan Kenya'ya kayısı ikramı

‘Ramazan'da az çok demeden paylaşıyorsan Hilal olsun Türkiye' sloganıyla yardım kampanyası başlatan Türk Kızılay'ı, yurt dışında da birçok noktada yardıma muhtaçlara ulaşıyor.

Türk Kızılay Denetleme Kurulu Başkan Yardımcısı Av. Mustafa Umut Yalçın, Türkiye'de Ramazan ayında 1 milyon kişiye iftar sofrası kurduklarını ve Ramazan ayının son gününe kadar da iftar sofralarını kurmaya devam edeceklerini söyledi. Bununla birlikte dünyada 37 ülkede iftar sofraları kurulduğunu kaydeden Yalçın, buradalar da yardıma muhtaç vatandaşlara da gıda paketleri dağıtımı yapıldığını söyledi.

Genç Kızılay Genel Merkez Yönetim Kurulu Üyesi Utku İlhan ile birlikte geçtiğimiz günlerde Afrika'nın kalbi olan Kenya Nairobi'de programa katıldıklarını ifade eden Yalçın, program dahilinde Kenya'da faaliyet gösteren Kenya Kızılahaç'ı ile ortak bir çalışma yürüterek yetimhanelerde ilgi ve destek bekleyen yetim çocukların yüzlerini Türkiye adına sevindirdiklerini söyledi. İhtiyaç sahibi aileleri tespit ederek bin adet gıda paketi dağıtımı gerçekleştirdiklerini ifade eden Yalçın, “Gittiğimiz coğrafyalarda Türk halkının merhametini insanlara hissettirdiğimiz gibi Müslüman coğrafyasına her daim sahip çıkacağını gösterdik. Gönüllere dokunduk ve bulunduğumuz yerlerdeki TİKA ve Büyükelçiliklerle ortak faaliyetler gerçekleştirerek ülkemizi tanıtmaya da vesile olduk. Bu kapsamda Nairobi'de Tika Nairobi Program Koordinatörü Emre Yüksek beyefendinin evinde de misafir olduğumuz gibi Nairobi Büyükelçimiz Ahmet Cemil Miroğlu ile de yetim iftarlarında buluşarak yetim kardeşlerimizle yaptığımız programlara katılım sağladık” şeklinde konuştu.

Kenya'da gittikleri her yerde Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan'ın hediye olarak gönderdiği kayısıları da iftar sofralarında Kenyalılara ulaştırdıklarını belirten Yalçın, “Kenyalılarında Malatya Kayısısı ile tanıtılmasına vesile olduk. Çok güzel zamanlar geçirdik, Kenya'da yardım dağıtırken birlikte iftar da yaptığımız yetim Esma Hamisi kardeşimizin yardımlar için yaptığı duası da bizleri çok etkiledi, tüm bağışçılarımızdan Allah razı olsun, bu çalışmalarımız devam edecek” diye konuştu.