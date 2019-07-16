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Malatya'dan kutsal topraklara ikinci kafile direkt uçuşla gitti

Bu yıl kutsal topraklarda Hac farizasını yerine getireceklerin Malatya’dan gidecek ikinci kafilesi, havayoluyla direkt olarak Suudi Arabistan’a gitti.

Bu yıl kutsal topraklarda Hac farizasını yerine getireceklerin Malatya'dan gidecek ikinci kafilesi, havayoluyla direkt olarak Suudi Arabistan'a gitti.


Malatya'dan 128 kişilik ikinci direkt kafileyi götüren şirket yetkilisi Mustafa Karmış, uçakla Medine'ye indiklerini ve Hac farizasını yapacakları otellerine yerleştirdiklerini ifade ederek, “4 gün boyunca Medine'de başta Peygamber Efendimizin kabri olan Mescid-i Mebevi ve diğer kutsal yerleri ziyaret edeceğiz. Daha sonra Mekke'ye geçeceğiz. Mekke'de Haccın gereklerini yerine getirdikten sonra, toplam 40 günlük ziyaret ve ibadetlerden sonra Malatya'ya direkt uçakla döneceğiz” dedi.


Karmış, daha önce de birçok kez Hac ve Umre'ye görevli olarak gittiğini ve bu yılda Hac farizasını yerine getireceklere en iyi şekilde ibadetlerini yapmaları için yardım edeceklerini kaydetti.

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