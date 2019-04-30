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Malatya'dan Robotikte uluslararası başarı

İstanbul’da düzenlenen Uluslararası Steam Cup yarışmasına katılan Özel Malatya Final Anadolu Lisesi öğrencisi Erdem Özdemir, yarışmada birinci oldu.

İstanbul'da düzenlenen Uluslararası Steam Cup yarışmasına katılan Özel Malatya Final Anadolu Lisesi öğrencisi Erdem Özdemir, yarışmada birinci oldu.


Uluslararası Steam Cup yarışmasının Türkiye ayağı bu yıl İstanbul'da gerçekleştirildi. Yarışmaya Özel Malatya Final Anadolu Lisesi Maker ve Robotik ekibi ‘Axıs Lab' ve ‘Çok İşlevli Robotik Sistem: Sağlık, Eğitim, Endüstri' projeleri ile Robot Dizayn kategorisinde yer aldı. Yarışmada Final Anadolu Lisesi öğrencisi M. Erdem Özdemir, hazırladığı proje ile Steam Cup Türkiye Şampiyonasında 1'incilik ödülünü almaya hak kazandı. Yarışmanın uluslararası anlamdaki merkezi ayağı ise Güney Kore'de gerçekleştirilecek. Okul yönetimi ise yaptığı açıklamada, “Malatya'yı ve ülkemizi temsil edecek olan Özel Final Anadolu Lisesi öğrencisi AXIS LAB'ın üyesi M. Erdem Özdemir'i tebrik ederiz” dedi.

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