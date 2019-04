Malatya'dan Suriye ve Yemen'e yardım eli

Malatya'da Milli Eğitim İl Müdürlüğü ve İHH tarafından okullarda gerçekleştirilen yardım kampanyası sonucu 4 tır gıda ile 214 bin TL nakdi para Suriye ve Yemen'e gönderildi.

Milli Eğitim Müdürlüğü'nün kentteki tüm okullarda başlattığı yardım kampanyası sonrası toplanan gıdaların yer aldığı 4 tır ile 214 bin TL nakdi yardım Avni Kığılı İmam Hatip Lisesi'nde düzenlenen tören ile İHH Yetkililerine teslim edildi. Burada konuşan İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tatlı, Suriye'de yaşanan iç savaş sonrası yaşanan insanlık dramına Türk milletinin sessiz kalmadığını ve her zaman Suriyelilerin yanında olduğunu ifade etti. Malatya'da Milli Eğitim Müdürlüğü olarak İHH ile işbirliği içerisinde yardım kampanyaları düzenlediklerini belirten Tatlı, “Daha önce muhtelif zamanlarda hem eğitim materyali, hem gıda hijyen ve nakdi olarak katkılarda bulunuldu. Bugün yine ilimizde Milli Eğitim Müdürlüğü ile İHH tarafından başlatmış olduğumuz Suriyeli kardeşlerimize ve aynı zamanda Yemen'deki insanlık dramında hayatını kaybeden, hayatını kaybetme riski yaşayan oradaki çocuklarımız için de bir yardım kampanyası başlattık” ifadelerine yer verdi.

Son kampanya ile Suriye'ye biri gıda, üçü un olmak üzere 4 tır gıda yardımı göndereceklerini belirten Tatlı, ayrıca toplanan 214 bin TL'lik nakdi yardımın da Yemen'e iletilmesi için İHH yetkililerine teslim ettiklerini söyledi.

Tatlı, “Biz Suriye'deki iç savaşın bir an önce sonlanıp hem oradaki insanların kendi hayatlarını güven ortamında sürdürmeleri, hem de ülkemiz içerisinde bulunan Suriyeli misafir kardeşlerimizin bir an önce kendi yurtlarına dönmeleri için sürekli dua ediyoruz, temennimiz bu. Yine aynı şekilde Yemen'deki dramın bir an önce bitmesini temenni ediyoruz. Elimizden gelen katkı dua ve yapabileceğimiz maddi katkılardır. Bu anlamda Malatya'daki okullarımızdan toplanmış olan bu yardımlar inşallah. İHH aracılığı ile ilgili noktalara ulaştırılacak. Buradan bütün öğrencilerimize, bütün velilerimize, bütün Malatyalılara, yine İHH'ya, ilçe müdürlerimize çok teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

İHH Malatya Şube Başkanı Ömer Derin ise kampanyada emeği geçen herkese teşekkür ederek “Bu yapılan yardımlar problemi çözmeyecek ama İbrahim için su taşıyan karınca misali sadece dostluğumuzu belli edecek. Çünkü Yemen'de de, Suriye'de de dram çok büyük. Sadece Yemen'de 85 bin çocuğun açlık ve açlığa bağlı sebeplerle öldüğü konuşuluyor. Dolayısıyla bu yaptığımız yardım onların problemini çözmeyecek ama dostluğumuzu, kardeşliğimizi, safımızı belli edecek. Suriye başta olmak üzere, dünyanın birçok yerinde bu mazlumiyetin bitmesini temenni ediyoruz” diye konuştu.