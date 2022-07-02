Malatya'dan yılın ilk 6 ayında 212 milyon dolar ihracat

Malatya'dan 2022 yılının ilk 6 ayında önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 25 artışla 212 milyon 261 bin dolar ihracat gerçekleştirildiğini belirten Malatya TSO Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, “Yüksek ham madde fiyatları ve enerjideki artışlar sanayicilerimizi olumsuz yönde etkiliyor. Tüm bu olumsuzluklara rağmen ülkemiz ve şehrimiz ihracatta yükselişini sürdürüyor” dedi.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre, Malatya'dan 2022 Haziran ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 22 artışla 32 milyon 736 bin dolar ihracat gerçekleştirildi. Ayrıca, 2022 yılının ilk altı ayında (Ocak-Haziran) 2021 yılının ilk altı ayına göre yüzde 25 artışla 212 milyon 261 bin dolar ihracat gerçekleştirildi.

Yılın ilk altı ayında önceki yılın aynı dönemine göre ihracatını yüzde 541 arttıran sektör Demir ve Demir Dışı Metaller olurken, bu sektörü sırasıyla Kimyevi Maddeler ve Mamulleri, Otomotiv Endüstrisi ve Çimento Cam Seramik sektörleri takip etti.

Malatya'dan yılın ilk yarısında en fazla ihracat kuru meyve ve mamulleri sektöründe gerçekleşirken, bu sektörü sırasıyla su ürünleri ve hayvansal mamuller, tekstil ve ham maddeleri ile makine ve aksamları takip etti.

2022'nin ilk yarısında Malatya'dan en fazla ihracat ABD'ye yapılırken, ABD'yi sırasıyla Irak, Endonezya, Almanya, Çin, Birleşik Krallık, Rusya, Brezilya, İsrail ve İtalya takip etti.

“Üretim desteklenmeli, maliyetler düşürülmeli”

İhracat rakamlarını değerlendiren Malatya Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, “Malatya olarak ihracat grafiğimiz yükselerek devam ediyor. Yılın ilk altı ayında önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 25 artışla 212 milyon 261 bin dolar ihracat gerçekleştirdik. Bu rakam, sene başında hedeflediğimiz en az 500 milyon dolar ihracat rakamını yakalayacağımızı gösteriyor. Küresel ekonominin çıkmaza girdiği, koşulların her geçen gün biraz daha ağırlaştığı bir dönemde özveriyle çalışan, üretim ve ihracatıyla ülke ekonomisini ayakta tutan sanayicilerimize, ihracatçılarımıza ve çalışanlarımıza teşekkür diyorum. Tüm dünyada en büyük sorun olan yüksek enflasyon maalesef sürüyor. Yüksek ham madde fiyatları, enerjideki artışlar sanayicimizi olumsuz yönde etkiliyor. Tüm bu olumsuzluklara rağmen ülkemiz ve şehrimiz ihracatta yükselişini sürdürüyor. Sanayi ve ihracat ülkemiz ekonomisinin omurgasıdır. Ekonomimizi ayakta tutmak için üretimin desteklenmesi, maliyetlerin düşürülerek firmaların rekabet gücünün artırılması, kolaylaştırıcı bir dizi tedbirlerin devreye alınması gerektiğini düşünüyoruz. Her platformda yüksek sesle dile getirdiğimiz üyelerimizin sorunlarını hazırladığımız dosyalarla çatı kuruluşumuz TOBB'a ve ilgili bakanlıklara iletmeyi sürdürüyoruz” dedi.