Malatya'de Hazreti Muhammed'in hayatı anlatıldı

Malatya'da “Mevlid-i Nebi Haftası” dolayısıyla Hazreti Muhammed'in hayatı anlatıldı.

“Mevlid-i Nebi Haftası Etkinlikleri” kapsamında “Peygamberimizi Anmak ve Anlamak” üst başlığında Malatya Büyükşehir Belediyesi Kültür A.Ş. ile Malatya Büyükşehir Belediyesi Kültür Daire Başkanlığı işbirliğinde bir program düzenlendi. Kapalı Spor Salonunda düzenlenen programda Nihat Hatipoğlu tarafından Hazreti Muhammed'in hayatı anlatıldı. Yapılan sohbetin ardından Abdurrahman Önül de ilahiler okudu.