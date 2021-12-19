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Malatyalı 2 sporcu madalyayla döndü

Türkiye Oryantiring Federasyonu tarafından İzmir Karşıyaka’da düzenlenen 1’inci Kademe Zübeyde Hanım Oryantiring Şampiyonası’na Malatya’yı temsilen katılan Muhterem Bulut ikinci, Barış Derince ise üçüncü oldu.

Türkiye Oryantiring Federasyonu tarafından İzmir Karşıyaka'da düzenlenen 1'inci Kademe Zübeyde Hanım Oryantiring Şampiyonası'na Malatya'yı temsilen katılan Muhterem Bulut ikinci, Barış Derince ise üçüncü oldu.


Yön bulmayı içeren ve zamana karşı yapılan bir spor olarak bilinen oryantiring sporu; Malatya'da her geçen gün daha da yaygınlaşıyor ve yarışmalardaki başarı oranı da sürekli artıyor. Bu yıl Türkiye Oryantiring Federasyonu tarafından İzmir Karşıyaka'da düzenlenen 1'inci Kademe Zübeyde Hanım Oryantiring Şampiyonası'na Malatya'yı temsilen katılan Gençlik ve Spor Müdürlüğü sporcularından Muhterem Bulut ikinci, Barış Derince ise üçüncü oldu.

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