Malatyalı çiftçilere 'Toprak Piresi' uyarısı

2019 yılı iklimin çok değişkenlik göstermesi ve doğal floranın çok zengin olması nedeniyle tüm ülkede olduğu gibi Malatya'da da canlı türlerinde artış ve çeşitlilik yaşanıyor. Tarım ve Orman İl Müdürü Tahir Macit, özellikle sebze ve hububat alanlarında yoğun bir şekilde görülen toprak piresi ile ilgili uyarılarda bulunarak mücadele şeklini anlattı.

Yaz ayının gelmesi ile birlikte Malatya'da sebze ve hububat alanları ile meyve bahçelerinde daha önce ismi çok duyulmayan birçok zararlı türleri görülmeye başlayınca yetkililer harekete geçti. Tarım ve Orman İl Müdürlüğü'ne de artan şikayetler üzerine, belirlenen alanlarda yapılan incelemelerde bahse konu zararlılardan biri olan Toprak Pireleri zararlısına yoğun bir şekilde rastlanıldığı dile getirildi.

Konuyla ilgili açıklama yapan Malatya Tarım ve Orman İl Müdürü Tahir Macit, ortalama 2.4 mm uzunluğunda olan siyahi, yeşil ve metalik renklerdeki toprak piresi ile ilgili bilinmeyenleri açıkladı. İlkbaharda hububatın kardeşlenme döneminde görülen ergin dişilerin çiftleşerek yumurtalarını bitkilerin kök boğazına bıraktıklarını ve yumurtadan çıkan larvaların ise bir süre sonra pupa dönemine girerek Temmuz, Ağustos aylarında ergin olup, daha sonra kışlama dönemine girdiklerini dile getirdi.

Larvaların kök boğazında yaptığı zararların önemli olmadığını ancak tüm zararı ergin böceklerin verdiğini belirten Macit, “Yapraklarda beslenerek delikler meydana getirirler. Kurak yıllarda zarar artar. İlkbaharda zayıf gelişmiş olan 3-5 yapraklı ekinlerde ekonomik önemde zarar yaptığı saptanmıştır. Ülkemizde tahıl ekimi yapılan bütün alanlarda bu zararlılar görülebilir. Ancak ekonomik önemde bir zararlı değildir” ifadelerine yer verdi.

Bu zararlı ile ilgili yapılacak mücadele ile ilgili de bilgiler veren Macit, “Kültürel önlemler olarak tarla içindeki ve çevresindeki yabancı otlar yok edilmelidir. Ekim, zamanında yapılarak bitkinin kuvvetli gelişmesi sağlanmalıdır. Geç ekimlerden kaçınılmalıdır ve konukçusu olmayan bitkiler münavebeye sokulmalıdır” dedi.

Kimyasal mücadele de ise çevre ve iklim şartlarına bağlı olarak ilaçlamanın değişebileceğini ifade eden Macit, “Mücadele erginlere karşı genellikle Mart ayında yapılır. Fide döneminde (hububat 3-5 yapraklı iken) en az 15-20 noktada sayım yapılır, m2'de ortalama 15 ve daha fazla ergin böcek bulunan tarlalar ilaçlanır. Sebzelerde ise erginler bitkiye zarar vermeye başladığı dönemde mücadele yapılır” ifadelerine yer verdi.