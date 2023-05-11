Malatyalı depremzede sporcu, milli takıma seçildi

Malatya'da depremden sonra kısıtlı antrenmanlarla Modern Pentatlon Federasyonu 2. ayak seçmelerine U17 kategorisinde katılan İrem Su Kocaoğlan, ikinci oldu. Malatyalı sporcu, yurt dışında yapılacak müsabakalarda Türkiye'yi temsil edecek.

Ankara'da 5-7 Mayıs tarihleri arasında gerçekleşen Modern Pentatlon Federasyonu 2. ayak seçmelerinde U-17 kategorisinde Türkiye ikincisi olan İrem Su Kocaoğlan, 2023 yılı içerisinde yurt dışında yapılacak müsabakalarda Milli Takım'da yer alacak.

Milli Takım Antrenörü Rüstem Pelit, Malatya'da yaşanan deprem sonrası spor yapacakları alanlarında kapanması ile İrem Su Kocaoğlan ile birlikte Ankara'ya gelerek kısıtlı da olsa antrenman yapabildiklerini söyledi. Sporcusunun eskrim kıyafeti, mayo, lazerli silahları gibi eşyalarının da enkaz altında kaldığını belirten Pelit, "Federasyon Başkanımız Doç. Dr. Veli Ozan Çakır, sporcularımızın tüm spor malzemelerini temin etti. Bundan dolayı kendisine teşekkür ediyorum. İki ayaklı bu yarışta puanlar toplamında Türkiye ikincisi olarak milli takım ipini göğüsledik. Bu İrem ve benim için çok zorlu bir süreçti, kolay olmadı. Şimdi hedefimiz 1-9 Haziran tarihleri arasında Litvanya'da yapılacak olan U-17 Avrupa Şampiyonası'ndan başarı ile dönmek. İrem kızımı bu başarısından dolayı kutluyorum, imkansızı başardık diyebilirim" şeklinde konuştu.

Milli sporcu İrem Su Kocaoğlan ise çok kötü bir dönemden geçtiklerini ve depremde 10. katta bulunan evlerinden çıktıkları için çok şanslı olduklarını belirtti. Deprem süresi boyunca kendisini hiç yalnız bırakmayan ve psikolojik olarak moralini yüksek tutmaya çalışan Antrenörü Rüstem Pelit'e teşekkür eden Kocaoğlan, "Ülkemizi 1-9 Haziran tarihleri arasında U17 kategorisinde Litvanya'da yapılacak olan Avrupa Şampiyonası'nda en iyi şekilde temsil etmeye çalışacağım. Rüstem hocamla belirlediğimiz hedefler çerçevesinde gidiyoruz İnşallah oradan güzel bir derece yaparak, ülkemizi Mısır'da da yapılacak olan yarışlara gitmeye hak kazanacağım. Herkese desteklerinden dolayı çok teşekkür ediyorum. En büyük teşekkürü enkaz altında kalan malzemelerimizi yeniden temin eden Doç. Dr Veli Ozan Çakır başkanımıza ediyorum" diye konuştu.