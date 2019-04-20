Malatyalı gazeteci Sezai Erhan'ın mutlu günü

Malatya'nın tanınan gazetecilerinden Sezai Erhan ile Kezban Belede düzenlenen düğün töreniyle dünya evine girdi.

Kentteki bir düğün salonunda gerçekleştirilen törende, Sezai Erhan ile Kezban Beelde'nin nikah şahitliklerini AK Parti Malatya milletvekilleri Ahmet Çakır, Hakan Kahtalı, Malatya Ticaret Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu ve AK Parti Yeşilyurt İlçe Başkanı Muhammed Yalçınkaya yaptı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tebrik telgrafı gönderdiği nikah törenine AK Parti Malatya milletvekilleri Ahmet Çakır, Hakan Kahtalı, Malatya Ticaret Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, İl Emniyet Müdürü Dr. Ömer Urhal, ve AK Parti Yeşilyurt İlçe Başkanı Muhammed Yalçınkaya, AK Parti Battalgazi İlçe Başkanı Basri Kahveci, MESTON Genel Müdürü Hulusi Poyraz, Prof. Dr. İlhan İçen, basın mensupları ve çiftin dost ve akrabaları katıldı.

Sezai ve Kezban çifti şahitlerin huzurunda bir ömür boyu birliktelik için evet dediler. Salondaki misafirlerin alkışları eşliğinde evlilik cüzdanı Milletvekili Ahmet Çakır Tarafından gelin hanıma takdim edildi. Çift törenin ardından tebrikleri kabul etti.