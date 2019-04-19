Malatyalı Gazeteciler Artvin'de

Süper Toto Süper Lig'in 29'uncu haftasında deplasmanda Trabzonspor ile karşılaşacak olan Evkur Yeni Malatyaspor maçını takip edecek olacak Malatyalı Gazeteciler Artvin Faal Gazeteciler Derneğinin konuğu oldu.

Artvin Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığının ev sahipliğinde düzenlenen kahvaltı programına Artvin Ticaret ve Sanayi Odası Başkan Yardımcısı Sedat Ali Öktem, Meclis Başkanı İrfan Yıldırım ve Odanın Genel Sekreteri Yüksel Çoruh, Artvin Faal Gazeteciler Derneği (AFGAD) Başkanı Turan Şentürk, eski Başkan İsmet Başar, Başkan Yardımcısı Sami Özçelik, AFGAD Üyesi Gazeteci Şakir Kara, gazeteci Bayram Sarayoğlu, AFGAD Yönetim Kurulu Üyesi ve Kadın Girişimciler Kooperatifi Başkanı Hatice Nur Ersöz ile Malatya'dan İbrahim Göçmen, Sinan Cavlak, Bayram Güder, Mehmet Taşkın, Yılmaz Yaşar, Fatih Avcı, Hakan Karaduman, Mustafa Eren, Veysel Erkuş, İskender Yılmaz, Cahit Özçelik, Ferdi Durdu, Sercan Erduran, Turan Özkan ve Vahap Güner katıldı.

Programda Gazeteciler Artvin Hopaspor'un 2018'de Malatya'daki üçüncü lige çıkış maçında yaşadıkları heyecan ve anıları paylaştı.

Kahvaltı sonrası, Malatya'dan gelen konuk gazetecilere günün anısına AFGAD tarafından plaketleri verildi. ARTSO'da Malatyalı gazetecilere ziyaret anısına odayı ve şehri tanıtan plaket sundu.

AFGAD eski Başkanı İsmet Başar, Malatyalı gazetecilerin Artvin Hopaspor maçında gösterdikleri ilgiden dolayı teşekkür ederek açılış konuşması yaptı.

Başar, “Geçen yıl, biliyorsunuz Artvin Hopaspor'un Malatya'da Fatsaspor ile üçüncü lige yükselmek için final maçı yaptık. Orada sizin bize gösterdiğiniz yakın ilgi, bu dostluğu oluşturdu. Sizi bugün burada ağırlamaktan mutluluk duyduk" dedi.

AFGAD Başkanı Turan Şentürk ise, Malatyalı meslektaşlarını Artvin'de görmekten büyük mutluluk duyduğunu belirterek, ”Geçen yıl Hopaspor'un maçında Malatya'da bizlere tüm basın mensubu arkadaşlarımıza 3 gün boyunca gösterdiğiniz ilgi, alaka ve misafirperverliğinizden ötürü çok teşekkür ediyorum. Malatya ile Artvin arasında ve basın mensupları arasında birlik, beraberlik, dayanışma ve arkadaşlık bağları daha da güçlenmiştir. Bundan sonra daha da güçlendirecektir. Trabzonspor-Malatyaspor süper lig maçı dolayısıyla Artvin'e geldiniz, bizi onurlandırdınız. Yarınki maçta sizlere başarılar diliyoruz" şeklinde konuştu.

ARTSO Başkan Yardımcısı Sedat Ali Öktem de, Malatyalı basın mensuplarını yeryüzü diye adlandırılan cennet kenti Artvin'de görmekten duydukları memnuniyetini dile getirerek, şunları söyledi:

“Malatya'nın Kayısısı, Artvin'in fındığı meşhur. Malatya'nın insanları ve dostlukları meşhurdur. Siz kayısı ve fındığı bir arada yediniz mi? İnanın çok güzel bir tat bırakıyor. Geldiğiniz için teşekkür ediyorum."

Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Malatya İl Temsilciliği Vahap Güner ise ” Malatyaspor Trabzonspor karşılaşması için Trabzon'a gelirken, Artvin'e uğramak istedik. Geçen yıl Artvin Hopaspor -Fatsaspor ile 3. Lige yükseliş maçı Malatya'da yapıldı. Çok güzel bir dostluk oluştu. Bugün o dostluğun birlikteliğini yaşıyoruz. İlginizden dolayı teşekkür ediyorum. Artvin'in doğasına hayran kaldık” dedi.

Artvin Ticaret Odası Meclis Başkanı İrfan Yıldırım da, “Ticaret Odasının Meclis Başkanlığını görevini yürütüyorum. Aynı zamanda Artvinspor Kulübünün yönetim kurulu başkanlığını icra ediyorum. Spor ve ticaretle iç içe yaşıyoruz. Siz değerli Malatyalı basın mensuplarını “Göğe Komşu Topraklar Kenti Artvin'de ağırlamaktan iş dünyası olarak mutluyuz, onurluyuz” diye konuştu.

Ziyarette, Malatyalı gazeteciler de meşhur Malatya kayısısını Artvinli meslektaşlarına hediye ettiler. Plaket ve hediyelerin takdiminden ardından Malatyalı gazeteciler, Artvin'den ayrıldı.