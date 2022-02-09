İhlas Haber Ajansı

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Malatyalı genç tekvandocu uluslararası turnuvada ikinci oldu

Malatyalı Tekvandocu Zeynep Nil Menekşe, Antalya’da düzenlenen 9.

Malatyalı Tekvandocu Zeynep Nil Menekşe, Antalya'da düzenlenen 9. Uluslararası Tekvando Turnuvası'nda 2'nci oldu.


Antalya'da düzenlenen 9. Uluslararası Tekvando Turnuvası'nda Malatya Büyükşehir Belediye Kulübü sporcusu Zeynep Nil Menekşe yıldızlar kategorisinde 59 kilogramda ikinci oldu.


Uluslararası turnuvada ikinci olan Zeynep Nil Menekşe'nin Malatya'ya döndüğünde, Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan tarafından da ödüllendirileceği öğrenildi.

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