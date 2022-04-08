Malatyalı güreşçilerin Türkiye Şampiyonası sevinci

Kilis'te 3 gün yapılan, Okullar Arası Güreş Yıldızlar Grup Şampiyonası müsabakalarında Malatyalı sporcular gruptan çıkmayı başardı. Müsabakalar sonucu gruptan çıkmayı başarıp dereceye girerek Türkiye Şampiyonası çeyrek finaline katılma hakkını elde eden sporcular Malatya'ya sevinçli döndü.

Kilis'teki grup şampiyonasında Grekoromen dalda 75 Kg Vahap Özen birinci, 85 Kg İbrahim Fatih Yayla ikinci ve 52 Kg Yakup Gözcü üçüncü oldu. Serbest dalda ise 85 Kg Mehmet Emin Aktaş birinci ve 100 Kg Mehmet Gerçek üçüncü oldu.