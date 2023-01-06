Malatyalı hakem ve gözlemcilerin klasmanları belli oldu

Malatya'dan Süper Lig Yardımcı Hakem Listesi'nde Ata Yıldırım yer aldı.

Bir üst klasmana çıkma başarısı gösteren ve 2023-2024 futbol sezonunda Malatya'dan listeye giren hakem ve gözlemciler belli oldu. Türkiye Futbol Federasyonu resmi internet sitesinden yapılan açıklamada Malatya'dan listeye dahil olan hakem ve gözlemciler şu şekilde:

Süper Lig Yardımcı Hakem - Ata Yıldırım

B Klasman Hakem – Batuhan Gültek

B klasman Yardımcı Hakem - Harun Reşit Güngör

C klasman Hakem - Furkan Bakan, Deniz Sercan Akgül

C klasman Yardımcı Hakem – İlker Ayten

Kadın Bölgesel Yardımcı Hakem- Ezgi Şahin, Semra Karaşin

Bölgesel Hakem- Osman Yener, Kemal Dizdar, Enes Ahi, Berkan Göktürk Beltekin

B klasman Gözlemci - Kaan Akın Öz, Öner Fırat

C klasman Gözlemci – Alkan Algül, Mutlu Dalbudak

Bölgesel Gözlemci – Okan Sarı, Ersan Özkul