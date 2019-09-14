Malatyalı hakemlerden sezon açılışı

Sezon açılışına her kategorisinden hakemin yanı sıra Malatya futbolunun paydaşları da katıldıYeşiltepe'de düzenlenen açılışta kısa bir konuşma yapan TFFHGD Malatya Şube Başkanı Ata Yıldırım, 2019-2020 futbol sezonunun hayırlar getirmesi temennisinde bulundu. Hakemliğinin daha iyi yerlere gelebilmesi için çalışacaklarını ifade eden Yıldırım, “Kişisel hesaplaşmaları bir kenarda bırakarak birlik ve beraberlik içinde Malatya hakem camiasının tüm fertlerinin sorumluluk alması gerektiği inancındayız. Buraya katkı sunmak için bir görevde veya koltukta olmak şart değil. Dernek yönetimi olarak her türlü öneriye açığız” dedi.

Ata Yıldırım ve yönetimi daha sonra üzerinde TFFHGD resmi bulunan pastayı keserek, sembolik olarak yeni sezonun startını verdi.