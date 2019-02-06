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Malatyalı kadın boksörler derece yaptılar

22 Yaş Altı Erkekler ve Kadınlar Türkiye Ferdi Boks Şampiyonasına Malatya’dan katılan iki kadın sporcu bronz madalya kazandı.

22 Yaş Altı Erkekler ve Kadınlar Türkiye Ferdi Boks Şampiyonasına Malatya'dan katılan iki kadın sporcu bronz madalya kazandı.


Türkiye Boks Federasyonu'nun faaliyet programında yer alan 22 Yaş Altı Erkekler ve Kadınlar Türkiye Ferdi Boks Şampiyonası final müsabakalarıyla tamamlandı.


Samsun Atatürk Spor Salonunda düzenlenen müsabakalara 45 ilden 232 Erkek, 83 Kadın sporcu katıldı.


Final müsabakaları sonucunda Erkekler ve Kadınlarda 10'ar sıklette madalya dağıtıldı. Müsabakalara Malatya'dan katılan Rabia Topuz ve Mervenur Aslan bronz madalya kazandı. Kadınlarda 48 kilogramda Rabia Topuz ve 57 kilogramda Mervenur Aslan madalyayla döndü.


Madalya kazanan kadın sporcular şunlar:


48 kilogram


Melek Yamak (Trabzon) Altın Madalya, Gülcihan Karşıgil (Ankara) Gümüş Madalya, Rabia Topuz (Malatya) Bronz Madalya, Nagihan Akpınar (Erzincan) Bronz Madalya


57 kilogram


Esra Yıldız (İstanbul) Altın Madalya, Melisa Yağmur Telli (Samsun) Gümüş Madalya, Mervenur Aslan (Malatya) Bronz Madalya, Merve Karaca (Samsun) Bronz Madalya

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