Malatyalı karateciler Türkiye üçüncüsü oldu

Malatyalı karateciler Abdulkadir Han ve Serdar Torun Çanakkale'de yapılan final müsabakalarında bronz madalyanın sahibi oldular.

Okul Sporları Yıldızlar Karate Türkiye Birinciliği Final Müsabakalarında Abdulkadir Han 36 Kilogramda Türkiye üçüncüsü, Serdar Torun 52 kilogramda Türkiye üçüncüsü olarak bronz madalya kazandılar.

Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Genel Müdürlüğünün 2019 yılı faaliyet programında yer alan ve 10 -12 Mayıs 2019 tarihlerinde Çanakkale'nin Eceabat ilçesinde yapılan, 35 ilden 260 sporcunun katıldığı Okul Sporları Yıldızlar Karate Türkiye Birinciliği Final müsabakalarında başarılı olan sporculara ödülleri verildi.

Malatya adına yarışan Abdulkadir Han 36 kilogramda Türkiye üçüncüsü, Serdar Torun ise 52 kilogramda Türkiye üçüncüsü olarak bronz madalya kazandılar.

Malatya Gençlik ve Spor İl Müdürü Ebubekir Kayhan başarılı sporcuları tebrik ederek, başarılarının devamını diledi. Kayhan, “Malatyalı karateciler Abdulkadir Han ve Serdar Torun Çanakkale'de yapılan final müsabakalarında bronz madalyanın sahibi oldular. Bu başarı bizleri mutlu etmiştir. Sporcularımızı, sporcularımızın ailelerini ve antrenörümüz Zeki Uygur'u tebrik eder, başarılarının devamını dileriz” diye konuştu.