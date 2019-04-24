Malatyalı karatecilerden derece

Malatyalı karateciler Abdülkadir Han, Yusuf Kerem Güler ve Osman Aktaş 20-21 Nisan tarihlerinde Bilecik'te yapılan Anadolu Yıldızlar Ligi (ANALİG) Karate Türkiye Şampiyonasında bir altın, iki bronz madalya kazandı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor genel Müdürlüğünün 2019 yılı faaliyet programında yer alan, 20-21 Nisan 2019 tarihlerinde Bilecik ilinde yapılan Anadolu Yıldızlar Ligi (ANALİG) Karate Türkiye Şampiyonasına katılan Malatyalı sporcular dereceyle döndü. 24 İlden yaklaşık 150 sporcunun yarıştığı Anadolu Yıldızlar Ligi (ANALİG) Karate Türkiye Şampiyonasında Malatya adına yarışan Abdülkadir Han 36 kilogramda altın madalya, Yusuf Kerem Güler 56 kilogramda bronz madalya, Osman Aktaş +60 kilogramda bronz madalya aldı.