Malatyalı kareteci Uygur Balkanlardan gümüş madalya ile döndü

Hırvatistan'ın Porec kentinde 15 -17 Ekim 2021 tarihleri arasında düzenlenen Büyükler Balkan Karate Şampiyonasında A Milli Takım kadrosunda yer alan büyük bayanlar +68 Kilogramda yarışan Malatyalı Fatma Uygur, minderdeki birinci tur maçında Yunanistanlı rakibini 8-0 yendi ve ikinci tura çıktı. İkinci tur maçında Makedonyalı rakibini 10 - 3 yenen Uygur yarı finale çıktı. Yarı final maçında geçen yılın gençler Avrupa şampiyonu Kosovalı rakibini 4-3 yenerek finale çıkmayı başaran Uygur, final maçında ise diğer Türk rakibine yenilerek Balkan ikincisi olarak gümüş madalya kazandı.

Müsabakaların son gününde büyük bayanlar takım müsabakaları yapıldı. Takım müsabakalarında final maçında Sırbistan ile karşılaşan Türkiye milli takımında Fatma Uygur güçlü Sırp rakibini 6-5 yenerek Türkiye karate Milli takımımının Balkan Şampiyonu olmasında önemli rol oynadı.

Konu ile ilgili bir açıklama yapan Malatya Gençlik ve Spor İl Müdürü Ebu Bekir Kayhan ''Sporcumuz Fatma Uygur Balkan Şampiyonasında gümüş madalya alarak Balkan ikinci olması ve Milli takımımızın Balkan Şampiyonu olmasında önemli rol oynayarak Milli Takımımıza altın madalya kazandırmasıyla bizleri çok gururlandırdı. Sporcumuz Fatma Uygur'u ve antrenörümüz aynı zamanda babası Zeki Uygur'u tebrik ediyor, daha nice başarılar diliyorum'' dedi.