Malatyalı kasaplar teknolojiyle buluştu

Malatyalı Kasap Murat Leylek'te, İstanbul'dan getirttiği kemik kesme testeresi ile işlerinin daha kaliteli ve kolaylaştığını belirtti.

37 yıldır baba mesleği olan kasaplığı yapan Murat Leylek, 3 yıl önce memleketi Malatya'ya gelerek burada bir işyeri açtı. İstanbul'dayken gördüğü kemik kesme testeresini Malatya'ya getiren Leylek, teknolojinin nimetlerinden faydalanarak hem işini daha güvenli olarak yapmaya başladı hem de, ürünlerinde verimi arttırdı.

3 yıldır Malatya'da kasaplık yaptığını söyleyen Leylek, “İstanbul'da et balık kurumunda çalışırken bu testereyi görmüştüm. Malatya'ya yerleşince bu makineyi alarak getirdik. Eskiden kasaplar olarak kemikleri satırla keserdik, bu da hem bazı yaralanmalara hem de kemikteki iliğin azalmasına neden olurdu. Şimdi bu testere ile kemikleri kestiğimizde kemik tozu kalmıyor ve iliğin de daha rahat şekilde çıkmasını sağlanıyor. Tüm meslektaşlarıma tavsiye ediyorum bu cihazı” dedi.