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Malatyalı Kick-Bokscudan büyük başarı

Malatyalı bayan sporcu Eylül İrem Aydoğmuş , İstanbul’da düzenlenen Türkiye Boks Şampiyonasında 57 kg’da Türkiye 2.

Malatyalı bayan sporcu Eylül İrem Aydoğmuş , İstanbul'da düzenlenen Türkiye Boks Şampiyonasında 57 kg'da Türkiye 2.'si oldu.


Yeni Olimpiyat Spor Kulübü oyuncusu Aydoğmuş, İstanbul'da düzenlenen Türkiye Boks Şampiyonasına Yıldız Bayanlar'da katıldı. Genç sporcu buradan derece ile dönerek büyük bir başarıya imza attı.


Aynı zamanda Aslantepe Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde 2.sınıf öğrencisi olan Eylül İrem Aydoğmuş, hayal etmenin başarmanın yarısı olduğunu ifade ederek, “Çalıştım, inandım, azmettim ve başardım'' diye konuştu.

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