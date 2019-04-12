Malatyalı Kuaför Şener Eroğlu, Ukrayna'da yarışmaya katılıyor

Ukrayna'nın başkenti Kiev'de düzenlenecek olan uluslararası saç yarışmasına Malatya'dan da kuaför Şener Eroğlu katılacak.

Uluslararası Yarışma Konfederasyonu Eurasia Cup Of Hairdesing Art tarafından, Ukrayna'nın başkenti Kiev'de 14-15 Nisan'da bu yıl 17'ncisi düzenlenecek olan Cristal Angel Uluslararası Saç Yarışmasına Türkiye'nin çeşitli bölgelerinden en iyi 30 bayan kuaförü katılıyor.

Yarışmaya Malatya'dan katılacak olan Şener Eroğlu, Türkiye'yi en iyi şekilde temsil etmenin gururunu yaşadıklarını söyleyerek, kendisine destek veren herkese teşekkür etti. Kısa süre önce yarışmaya katılacak olan kuaförlerin İskenderun'da bir araya geldiğini de anımsatan Eroğlu, Türkiye'yi en iyi şekilde temsil edeceklerini ifade etti.

Türkiye'nin alanında en iyi kuaförleri ile katılacakları yarışmada Türk Bayrağını dalgalandırmaya gideceklerini belirten Eroğlu, “İnşallah kupalarımızla beraber geri döneceğiz" dedi.