Malatyalı Kuaförlerden büyük başarı

Ankara'da kimsesiz çocuklar yararına düzenlenen salon topuzu yarışmasında Malatya'dan katılan 3 kuaförden 2 si derece ile döndü.

Malatya Berberler ve Kuaförler Odası, Ankara'da kimsesiz çocuklar yararına düzenlenen yarışmada Malatyalı 2 kuaförün derece almasının ardından düzenlediği basın toplantında Malatya Berberler ve Kuaförler Odası Başkanı Ramazan Toptaş “Malatyalı kuaförlerin Türkiye'ye tanıtımı noktasında odanın bütün çabasıyla başarılarını ispatlamış olduk” diyerek başarılarından dolayı kuaförleri tebrik etti.

Malatya Berberler ve Kuaförler Odası Başkanı Ramazan Toptaş “Malatya Kuaförler Odası Başkanlığı görevine geldiğimden bu yana kuaförler ile erkek berberlerine ve güzellik salonlarına verdiğimiz değeri bir kez daha ispatladık. Ankara'da düzenlenen kimsesiz çocuklar yararına düzenlenen programda Malatya Berberler odası olarak 3 yarışmacıyla katıldık. Ankara'da Türkiye'deki 60'a yakın bayan kuaförü salon topuzunda yarışmaya katıldı, 2 bayan kuaförümüz derece yaparak Malatya'ya döndüler. Biz göreve geldiğimiz günden bu yana hep söylemiştik Malatya Kuaförler Odası çıtayı her daim yüksek tutarak kuaför camiamıza her dalda Türkiye'de olan yarışmalara katılacağımızı söylemiştik. Ankara'da yapılan yarışmadan son bir haftada haberimiz oldu ve apar topar 3 yarışmacıyla gitmek zorunda kaldık. Kuaförlerimiz Türkiye'nin her yerinden gelen en iyi kuaförlerle yarıştı ve 2 arkadaşımız derece yaptı. Ankara'da şunu gördük ki yarışmada Malatya'nın olması Türkiye'deki bütün kuaför camiası Malatyalı kuaförlerden çekinmeye başladı. Malatyalı kuaförlerin Türkiye'ye tanıtımı noktasında odanın bütün çabasıyla başarılarını ispatlamış olduk. Daha sonra Malatyalı kuaförlerin başarısını bilmediklerini söyleyerek tebrik etmek için sıraya girdiler” ifadelerini kullandı.

Her dalda yapılan yarışmalara katılacaklarının altını çizen başkan Toptaş “Federasyon Başkanımızla bir görüşmemiz oldu, önümüzdeki günlerde milli takım seçmeleri olacağını söyledi. Bizlerde Malatya Berberler Odası Olarak yoğun bir çalışma içerisindeyiz ve bu yarışmalara katılacağız” şeklinde konuştu.

Yapılan yarışmada derece alan kuaförler Sibel Aslantuğ ve Esmanur Doğan ise Malatya Berberler ve Kuaförler Odası'nın verdiği desteklerden dolayı mutlu olduklarını belirterek Başkan Toptaş'a teşekkür etti.