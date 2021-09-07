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Malatyalı milli sporcu bronz madalya kazandı

Portekiz’in Caldas da Rainha kentinde yapılan Avrupa U17-U19 Şampiyonası’nda U17 Karışık Bayrak Yarışı’nda milli sporcu Belemir Almira Dede, bronz madalyanın sahibi oldu.

Portekiz'in Caldas da Rainha kentinde yapılan Avrupa U17-U19 Şampiyonası'nda U17 Karışık Bayrak Yarışı'nda milli sporcu Belemir Almira Dede, bronz madalyanın sahibi oldu.


Avrupa Modern Pentatlon Konfederasyonu'nun düzenlediği, Portekiz'in Caldas ve Rainha kentinde gerçekleştirilen U17-U19 Avrupa Şampiyonası'nın son gününde, U17 Karma Bayrak Yarışı'nda mili sporcu Almira Dede, yarışı üçüncü sırada bitirerek bronz madalya kazandı.

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